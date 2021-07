Las explosivas declaraciones de Riquelme tras la polémica eliminación de Boca de la Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, explotó anoche tras la polémica eliminación de su equipo en la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro. "Es ordinario lo que está pasando. No estamos cuidando la Copa", remarcó, en diálogo con TyC Sports, apenas terminado el partido.

"Estamos tristes. Dolidos. Esa es la verdad. Jugamos dos partidos muy serios, contra uno de los favoritos en la Copa. Boca fue merecedor en los dos partidos. Metió dos goles, ganó los dos partidos y quedó afuera. ¿Cómo se entiende?", expresó.

En el partido de ida en La Bombonera a Boca le anularon de forma incorrecta un gol a instancias del VAR que incluso derivó en una sanción para los árbitros. Anoche le anularon otro gol por intermedio del VAR, por posición adelantada en una jugada milimétrica, y se desató el malhumor de todo el plantel que terminó en escándalo en zona de vestuarios.



"Yo tengo que felicitar a los muchachos, hicieron una pretemporada increíble, se prepararon muy bien, la gente estaba muy ilusionada. Pero cuando vos ganás los dos partidos y no te cobran los goles, no hay mucho más para hablar. Nos da mucha tristeza", dijo Riquelme.



"Acá no pasa lo que yo piense sobre si nos sacaron de la Copa o no. Esto es algo que sabemos todos lo que pasó. Es vergonzoso lo que pasó. Da tristeza lo que pasó. Yo me puedo hacer el boludo contestando alguna pregunta, pero lo de hoy es vergonzoso. En el gol en la cancha de Boca no sabían cómo hacer para anular el gol. Una cosa lamentable. Los dos partidos fueron lamentables", añadió.



El vicepresidente de Boca descartó la posibilidad de ir a Conmebol a reclamar por este hecho: "¿Qué quieren que haga? ¿Que vaya y diga que no nos quieren cobrar los goles? Es lamentable y vergonzoso, pero no se puede hacer nada".



"Todos vimos que Boca ganó los dos partidos claramente. Hicimos los goles, ganamos los partidos", finalizó.