¿Una explicación? La defensa no logra brindar seguridad

Línea de tres, de cuatro o de cinco. Eduardo Domínguez probó de todo en la defensa pero, al menos en el Apertura, no logra dar en la tecla.



En los cuatro partidos que se llevan jugados, Nacional ya recibió ocho goles y en ninguno logró dejar su arco en cero.



El técnico argentino rotó los nombres, pero tampoco ha logrado afirmar la retaguardia. En ese sentido, el que todavía no ha debutado es Felipe Carvalho, una de las incorporaciones para esta temporada.



La defensa no se ha mostrado segura y no brinda sobriedad. Ha tenido inconvenientes cuando enfrente hay jugadores rápidos, como sucedió con Gurri o Foliados contra Boston River o con el chileno Bravo en el 1-4 frente a Wanderers.



Quizás la única excepción se da a nivel internacional, donde Nacional dejó su arco en cero y venció a Zamora 1-0.



En ese encuentro, los punteros Romero, Mena y Gallardo (entró en el complemento) complicaron en momentos del juego, pero Nacional los pudo controlar. Domínguez explicó luego de ese partido que el ingreso de Sant’Anna para jugar por la izquierda con Viña de stopper fue previendo ese tipo de situaciones, ya que necesitaba defensas rápidos.



Pero en lo local no ha podido. Contra Boston River jugaron Angeleri y “Rafa” García, que son defensas que no se caracterizan por su velocidad, y no encontraron un buen apoyo de los laterales -Cotugno y “Palito” Pereira-, que no cumplieron una buena tarea. Además, Conde falló en la salida del primer gol.



Por lo general Nacional anota. De hecho, hizo goles en todos los partidos. Pero debe mejorar su nivel defensivo si pretende ganar en el Apertura.

Danubio puso entradas más accesibles

Danubio decidió habilitar las cuatro tribunas de Jardines del Hipódromo “María Mincheff de Lazaroff” para recibir el próximo sábado a Nacional a partir de la hora 16.30 en el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura. Los precios son los siguientes: para los hinchas de Danubio el talud costará $100, la platea $150 y los socios ingresarán gratis. Para la tribuna de Nacional, la cabecera saldrá $300 (socios $150) mientras que la tribuna de la palmera $400 y $250.



Atlético Mineiro ganó con los suplentes

Por la novena fecha del campeonato estadual, Atlético Mineiro, rival de Nacional mañana por la segunda jornada de la Copa Libertadores, venció 1-0 a Gorra y continúa como líder con 22 unidades.



El entrenador Levir Culpi decidió colocar mayoría de suplentes en el partido que se jugó el sábado y que se definió gracias a un gol de Alerrandro en el primer minuto de adición.



El uruguayo David Terans fue titular y jugó los 90 minutos del juego.