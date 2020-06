Exfutbolista defiende a Cavani: "Aguantó este año, era un jugador solitario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jérôme Rothen, exjugador de PSG y Mónaco, que ahora trabaja como analista deportivo para la cadena SFR1 de Francia, defendió la decisión de Edinson Cavani de no jugar más por la entidad parisina. "Me pongo en su lugar, no tiene la mejor relación del mundo con los dueños del club, con Leonardo, o su entrenador y no está tan cerca del grupo como se decía. Así que es una opción lógica para él .. Era un jugador solitario y hay que recordarlo".

Rothen subrayó que nadie puede olvidar todo lo que sucedió en el año. “Siempre podemos comentar y decir que es un escándalo, pero debemos recordar la historia de Cavani esta temporada. Su estado se vio afectado por las lesiones, por la llegada de Mauro Icardi y le costó mucho tener minutos de juego".

Además, remarcó que el delantero uruguayo ya había hecho todo lo posible para irse en enero, "cuando había anunciado por primera vez a los dueños del club su disposición a abandonar el PSG, porque sus relaciones con el entrenador y los jugadores no eran buenas”.

Además, añadió que el "Matador", era un "jugador solitario y hay que recordarlo“.

También reseñó que “antes del confinamiento, había vuelto a tener minutos y no oculto que estaba muy sorprendido, porque siguió a su solicitud de partida y su fichaje abortado al Atlético de Madrid. Recuperó el crédito y fue él quien incluso ayudó en la Liga de Campeones. Si nos detenemos en eso, nos será difícil entenderlo, pero si observamos el todo, aguantó este año".

Por esa razón, la determinación de no continuar "es una opción lógica para él ... Podemos encontrarlo decepcionante, pero es importante no descartar lo que experimentó durante los primeros seis meses del año”.