Exfutbolista del City cuenta cómo se "apagó la luz" en su carrera

El exmediocampista del Manchester City, Michael Johnson, admitió que "jugar al fútbol no lo hizo feliz" y reveló que los problemas de salud mental en lugar de las lesiones y el alcohol lo que "apagó la luz" en su carrera a los 24 años.

Johnson, quien irrumpió en la escena a los 19 años en 2007 bajo la dirección de Sven Goran-Eriksson, por culpa de una serie de lesiones graves, depresión y por conducir bajo los efectos del alcohol terminó quedando libre a fines de 2012. Ahora, a los 32 años, en una entrevista con The Athletic confesó que su mentalidad "era realmente baja. Muy bajo. No tenía confianza, ni autoestima. Mi forma de lidiar con eso fue jugar y ser el mejor. Y si soy el mejor, valgo algo. Eventualmente, cuando comencé a jugar en el primer equipo, cuando 'lo logré', cuando estaba jugando regularmente, esa motivación que tenía ... simplemente se fue de la noche a la mañana".

Quien fuese considerado una de las joyas de la corona en el fútbol juvenil inglés, agregó: “Siempre pensé que me iba a sentir mejor conmigo mismo jugando al fútbol y al estar en el primer equipo. Cuando no obtuve eso, cuando no obtuve ese alivio, fue, 'Oh, en realidad no me siento mejor'. Esa luz al final del túnel desapareció".

En su relato admitió que salió demasiado, pero dijo que no era el estilo de vida de fiesta agradable que muchos creían. "Estaba lidiando con las cosas de la manera incorrecta. Tenía demasiado tiempo libre. Salí demasiadas veces, yendo a discotecas o lo que sea. Estaba saliendo y tomando unos tragos como una forma de lidiar con mis emociones, para tratar de darme un subidón temporal y sentirme bien conmigo mismo por un corto período... Estaba tratando de escapar de mis sentimientos bebiendo".

Y señaló también: "Tal vez la gente lo percibió como, 'no le importa una mierda', ese tipo de actitud. Pero fue todo lo contrario. Esto es lo que pasa con la depresión. Cuando estás atrapado en esa mentalidad, encuentras cualquier forma de intentar sentirte mejor''.