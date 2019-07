Sin excusas: salir a otras canchas ya no es tan complicado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Tenemos que salir a todas las canchas porque somos Peñarol y esta camiseta nos exige tener siempre la iniciativa”. Así de claro fue Giovanni González a la hora de analizar la previa del partido que el aurinegro jugará esta tarde frente a Progreso en el Parque Capurro.

Y es que para los equipos grandes ya se ha tornado una cuestión normal salir a otras canchas. El esfuerzo de muchos clubes por recibir a Peñarol y Nacional en sus escenarios es grande y nadie se quiere perder la fiesta del barrio.

Progreso siempre apuesta a eso y lucha, pero en esta oportunidad, la capacidad del Parque Abraham Paladino no cumple con un requisito indispensable de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF): tener un aforo superior a los 5.000 espectadores.

De todas maneras, la directiva del Gaucho del Pantanoso no se quedó quieta y fijó el Parque Capurro para recibir a Peñarol esta tarde desde la hora 15:00, con el arbitraje de Esteban Ostojich.

Lo curioso es que al visitante, Peñarol en este caso, solamente le dieron 800 entradas que ya fueron agotadas por los fanáticos aurinegros.

Lo cierto es que el encuentro se jugará en cancha de Fénix y allí Progreso buscará sumar su primera victoria en este Torneo Intermedio, ya que en la primera jornada igualó sin goles con River Plate en el Parque Paladino.

“Es un partido muy lindo porque enfrentaremos a un rival que nos ha complicado últimamente y que nos hace las cosas muy difíciles”, dijo Giovanni González.

Es que el Gaucho del Pantanoso empató con el aurinegro el último juego entre ambos por el Torneo Apertura y más allá de que ese partido se jugó con Peñarol ya consagrado como campeón de ese certamen, el equipo de Leonel Rocco complicó al de Diego López en el Campeón del Silo con un 2-2.

Peñarol viene de golear a Boston River 4-0 en su estadio y este partido será la antesala del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ya que el martes el carbonero recibirá a Fluminense a la hora 21:30.

“Tenemos que ir pasito a pasito. No se piensa en Fluminense todavía porque primero enfrentaremos a Progreso y como siempre, hay que tratar de ganar. La Sudamericana es un desafío muy lindo y sabemos que estamos en el debe los equipos uruguayos. Por eso hay que salir a buscar la clasificación, pero antes la cabeza está en Progreso”, explicó el lateral derecho aurinegro.

Saliendo este año le fue muy bien

En lo que va de la temporada, Peñarol jugó siete partidos como visitante y cuatro fueron en canchas que no son el Estadio Centenario, donde perdió con Wanderers 2-0 y luego venció a River Plate (2-0) y a Boston River (4-0).

El saldo de los encuentros jugados en condición de visitante por el equipo de Diego López es de cinco victorias y dos derrotas.

El año lo comenzó con una sonrisa el 17 de febrero en la primera fecha del Torneo Apertura con un triunfo agónico en el Estadio Luis Franzini por 1 a 0 con gol de Gastón Rodríguez en los descuentos.

Luego, el aurinegro fue dos veces al Centenario cayendo con Wanderers el 17 de marzo y venciendo a Boston River el 30 de ese mes.

El 13 de abril el carbonero visitó el Estadio Suppici y venció a Plaza Colonia 1-0 con un tanto de Guzmán Pereira y el 4 de mayo derrotó a Boston River en el Centenario.

Las últimas dos salidas de Peñarol son muy recordadas. El 18 de mayo visitó el Parque Capurro, venció a Fénix por 2 a 1 y se consagró campeón del Torneo Apertura, mientras que dos semanas después viajó a Melo para enfrentar a Cerro Largo, que ganó 1-0 en el Estadio Mario Antonio Ubilla.

Esta tarde el equipo de Diego López tendrá una nueva salida a un escenario menor aunque bastante conocido y que por supuesto, le trae buenos recuerdos a un Peñarol que quiere seguir en lo más alto de su serie del Intermedio y también de la Tabla Anual.

Darwin Núñez en la goleada de Peñarol frente a Boston River. Foto: Gerardo Pérez / El País

LA PREVIA Un rival que lo ha complicado bastante

Desde que Progreso regresó a la Primera División del fútbol uruguayo en diciembre de 2017, el Gaucho del Pantanoso enfrentó a Peñarol en cuatro oportunidades con un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas.

El último encuentro entre estos dos equipos fue el 26 de mayo en el Campeón del Siglo por la penúltima fecha del Torneo Apertura.

Terminaron 2-2, anotando Mathías Riquero en dos oportunidades para la visita, mientras que Luis Acevedo y Gabriel Fernández (en los descuentos) convirtieron los tantos del aurinegro.

Antes, el 27 de octubre de 2018, el carbonero ganó 1-0 en su estadio por el Torneo Clausura, al tiempo que por el Intermedio, el 12 de mayo, los de la Teja se quedaron con la victoria por 4 a 3 en el Estadio José Nasazzi, y el 29 de abril, Peñarol venció 1-0, también como visitante en el Prado.

Atención a...

Mathías Riquero

El volante de Progreso tuvo un muy buen Torneo Apertura y anotó cuatro goles, dos de ellos a Peñarol en el Campeón del Siglo. Tiene experiencia, marca, juega y le suma presencia en el área rival.



Brian Rodríguez

Es el futbolista más desnivelante que tiene Peñarol en la actualidad. Cuando se enchufa y encara hacia el área rival es imparable y atraviesa por un gran momento al que le está sumando goles y notables actuaciones. Es clave.

Las claves