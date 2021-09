El exclusivo colegio que Messi y Antonela Roccuzzo eligieron para sus hijos en París

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El traspaso de Lionel Messi al PSG tras 17 temporadas con la camiseta del Barcelona supuso también un cambio a nivel familiar. Es que el 10 rosarino junto a su esposa, Antonela Rocuzzo, debieron conseguir nuevo colegio para sus hijos: Thiago (8), Mateo (5) y Ciro (3).

La pareja eligió la American School of Paris para que los pequeños no sientan el cambio abrupto, dado que en España asistían al British School of Barcelona, una institución cuya propuesta es muy similar, informó el diario argentino La Nación.

El colegio cuenta con seis canchas de fútbol, una de tenis, voleibol y espacios recreativos donde los más pequeños pueden practicar otros deportes y hacer tareas extracurriculares. Los menores de cinco años también pueden explorar y dibujar en los jardines en la clase de francés, plantar vegetales en ciencias y disfrutar del campo durante la educación física.



Además, según su propia página web, se destaca por impartir una "educación estadounidense".

El colegio queda a 32 kilómetros de París. Para aplicar a una vacante, se debe abonar una tarifa obligatoria de 1.400 euros en el momento de la solicitud. La institución aclara que no es reembolsable, incluso si el niño no es aceptado. Por otro lado, se debe pagar una tasa de evaluación por cada alumno de 12.200 euros, que se cobra únicamente el primer año. El colegio también especifica que los fondos que se recaudan en esta instancia se destinan al mantenimiento de los edificios y terrenos.

Un detalle no menor es que, para reforzar las medidas de seguridad, los padres deben pagar además una tasa de 1.700 euros por estudiante.



La matrícula para niños mayores de cinco años es de 30.400 euros: es el caso Thiago y Mateo. En tanto, para los de tres años tiene un costo de 19.000 euros, que sería aplicable a la edad de Ciro. En resumen, si se toman en cuenta los valores para la inscripción, Messi tuvo que pagar más de 100.000 euros para que sus tres hijos pudieran retomar los cursos en Francia.

La semana pasada, Antonela publicó una foto de los tres niños antes de ingresar al colegio. "Último día de cole de la semana. Qué orgullo ver con cuánta ilusión y ganas empezar un cole nuevo. Cuánto aprendemos de ustedes", comentó.