Europa tendrá un torneo estelar

Esta semana, coincidiendo con la primera fecha FIFA luego del Mundial de Rusia 2018, se pone en marcha un nuevo torneo para las selecciones de Europa que por un lado prestigiará los choques, pero que por el otro complicará de aquí en más al resto de los combinados para pactar amistosos.



La Liga de Naciones de la UEFA llegó para reemplazar los partidos de entrenamiento, otorgar cuatro cupos a la Eurocopa y de paso dar buenos premios económicos a aquellas selecciones que lleguen a la definición.

Participan 55 selecciones de Europa, las que se dividen en cuatro ligas, las que fueron elaboradas de acuerdo al coeficiente UEFA que tiene cada una. Las mejores, por ejemplo, están todas juntas. Esto permite que en la definición haya selecciones de distinto potencial y todas con las mismas posibilidades deportivas, aunque obviamente las más fuertes serán las candidatas a llevarse el título.

El formato.

Las 12 selecciones con mejor coeficiente UEFA se ubicarán en la Liga A, la que a su vez se subdividirá en cuatro grupos de tres cada uno. Francia, Alemania, España e Inglaterra aparecen en esta liga.



Otras 12 selecciones integran la Liga B, también compuesta por cuatro grupos. Entre otras, están República Checa, Rusia, Suecia y Dinamarca.



La Liga C tendrá 15 equipos, ordenados en tres grupos de cuatro y uno de tres. Escocia y Grecia son las selecciones más reconocidas de esta división.



Finalmente, la Liga D está compuesta por 16 selecciones, divididas en cuatro grupos de cuatro. Aquí están las más débiles.

Está previsto que se disputen seis jornadas: la primera entre este jueves y el sábado y la segunda entre el 11 y 12. La tercera será en la semana del 11 de octubre, la cuarta en la del 16 del mismo mes, la quinta en la del 15 de noviembre y la sexta en la del 20.



El ganador de cada grupo clasificará a un final four que será entre el 5 y el 9 de junio del año próximo. Los cuatro que lleguen a la definición se llevarán 12 millones de euros cada uno y el vencedor 20 millones. Por otra parte, los ganadores de cada uno de los 16 grupos se asegurarán un lugar para luchar por cuatro cupos de la Eurocopa 2020.

Si alguno de ellos consigue el pasaje al máximo torneo europeo a través de su clasificación previa (la cual se mantendrá y otorgará 20 lugares directos de 24), su lugar lo tomará quien ocupe la posición siguiente en el grupo y que no esté clasificado. Estas 16 selecciones dirimirán en playoff los cuatro lugares restantes.

Disponibilidad.

La irrupción de esta nueva competencia, que está previsto se dispute cada dos años, dejará poca disponibilidad para que el resto de las selecciones del mundo pueda pactar amistosos con europeos. Por fecha quedarán ocho de las 24 selecciones europeas más fuerte disponibles, pues serán las que tengan libre ya que los grupos son de tres. Uruguay, por ejemplo, ya pactó un amistoso con Francia para el 20 de noviembre, dado que los campeones del mundo tendrán libre en la última jornada.



La primera fecha promete tres grandes partidos: Alemania-Francia, Inglaterra-España e Italia-Polonia.



Los grupos.

LIGA A (12 equipos, cuatro grupos de tres)

Grupo 1: Alemania, Francia, Holanda

Grupo 2: Bélgica, Suiza, Islandia

Grupo 3: Portugal, Italia, Polonia

Grupo 4: España, Inglaterra, Croacia

LIGA B (12 equipos, cuatro grupos de tres)

Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania, República Checa

Grupo 2: Rusia, Suecia, Turquía

Grupo 3: Austria, Bosnia-Herzegovina, Irlanda del Norte

Grupo 4: Gales, Irlanda, Dinamarca

LIGA C (15 equipos, tres grupos de cuatro y uno de tres)

Grupo 1: Escocia, Albania, Israel,

Grupo 2: Hungría, Grecia, Finlandia, Estonia

Grupo 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre

Grupo 4: Rumanía, Serbia, Montenegro, Lituania

LIGA D (16 equipos, cuatro grupos de cuatro)

Grupo 1: Georgia, Letonia, Kazajastán, Andorra

Grupo 2: Bielorrusia, Luxemburgo, Moldavia, San Marino

Grupo 3: Azerbaiyán, Islas Feroe, Malta, Kosovo

Grupo 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar

Primera fecha: de jueves a sábado.

Liga A, grupo 1: Alemania-Francia (jueves 6 de septiembre)

Liga B, grupo 1: República Checa-Ucrania (jueves 6 de septiembre)

Liga B, grupo 4: Galés-República de Irlanda (jueves 6 de septiembre)

Liga C, grupo 3: Eslovenia-Bulgaria (jueves 6 de septiembre)

Liga C, grupo 3: Noruega-Chipre (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 1: Kazajistán-Georgia (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 4: Armenia-Liechtenstein (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 1: Letonia-Andorra (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 4: Gibraltar-Macedonia (jueves 6 de septiembre)

Liga A, grupo 3: Italia-Polonia (viernes 7 de septiembre)

Liga B, grupo 2: Turquía-Rusia (viernes 7 de septiembre)

Liga C, grupo 1: Albania-Israel (viernes 7 de septiembre)

Liga C, grupo 4: Lituania-Serbia (viernes 7 de septiembre)

Liga C, grupo 4: Rumania-Montenegro (viernes 7 de septiembre)

Liga D, grupo 3: Azerbaiyán-Kosovo (viernes 7 de septiembre)

Liga D, grupo 3: Islas Feroe-Malta (viernes 7 de septiembre)

Liga A, grupo 2: Suiza-Islandia (sábado 8 de septiembre)

Liga A, grupo 4: Inglaterra-España (sábado 8 de septiembre)

Liga B. grupo 3: Irlanda del Norte-Bosnia y Herzegovina (sábado 8 de septiembre)

Liga C, grupo 2: Finlandia-Hungría (sábado 8 de septiembre)

Liga C, grupo 2: Estonia-Grecia (sábado 8 de septiembre)

Liga D, grupo 2: Bielorrusia-San Marino (sábado 8 de septiembre)

Liga D, grupo 2: Luxemburgo-Moldavia (sábado 8 de septiembre)