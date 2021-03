En Europa llenan de elogios a Marcelo Gallardo: “Todo lo que refleja es éxito”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Gallardo viene teniendo un exitoso e histórico ciclo al frente de River Plate de Argentina, situación que despierta elogios por todas partes del mundo, incluso desde el fútbol europeo. Y esta vez, Monchi, el director deportivo del Sevilla, halagó la gestión del “Muñeco”.

Ramón Rodríguez Verdejo, popularmente conocido como Monchi en el mundo del fútbol, viene cumpliendo una destacada labor en sus funciones en el club español y se ha transformado en una de las figuras más respetadas del Viejo Continente en ese ámbito, pero no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia al ciclo de Gallardo.

"Es un técnico exitoso en un club grande, un club tan importante como es River que ha ganado todo en Sudamérica. Es un técnico que todo lo que refleja es éxito, buen trabajo y bien hacer”, dijo el español de 52 años en declaraciones a ESPN.

El exarquero remarcó que “no sé qué valoración tendrá el resto, pero yo creo que muy poco más puedo aportar teniendo en cuenta su trayectoria. A veces es absurdo hablar de un profesional cuando su currículum es el del Muñeco".



Diego Maradona siempre presente

Monchi también recordó el pasaje de Diego Armando Maradona por el Sevilla en la temporada 1992-1993 y dijo que “de Diego todo lo que recuerdo es bonito, lo dije cuando falleció. Me quiero quedar con lo bonito que vivimos que fue todo. Diego nos hizo fácil algo que es muy difícil que fue que el ídolo se convirtió en compañero. Yo entraba al vestuario y me daban ganas de sacarme una foto con él. Todo lo que guardo es bueno, él era muy bueno con el mundo, con él mismo quizá pudiera haber sido mejor".

El español no dejó pasar la oportunidad y recordó también una anécdota con el 10: “Teníamos buena relación, solíamos pasear mucho cuando viajamos y en uno de esos yo tenía un reloj y me dice: ‘Qué buen reloj, ¿es un Rolex?’. Yo le dije: ‘Es un Trolex, porque es falso, no tengo dinero para comprarme un Rolex’. A los diez días me invitó a cenar a su casa con Claudia y las niñas. Tras la cena vino con una bolsa con un Cartier y me dijo ‘toma, para que no tengas que ponerte más relojes falsos’”.