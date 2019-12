Europa League: los 11 uruguayos conocieron su destino en los dieciseisavos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así como sucede en la Champions League, los uruguayos también dicen presentes en la UEFA Europa League y en una buena cantidad ya que son 11 los que siguen en competencia.

En la jornada del lunes se llevó a cabo el sorteo del segundo torneo más importante de clubes europeos que decretó los cruces de los dieciseisavos de final con los 24 equipos que siguen en competencia y los 8 que llegan desde la Champions.

El Getafe de Damián Suárez, Leandro Cabrera, Mathías Olivera y Mauro Arambarri es el que la tiene más difícil porque deberá cruzarse con el poderoso Ajax.

Sporting de Lisboa con Sebastián Coates en el plantel sabe que deberá medirse con el Istanbul Basaksehir de Turquía que fue una de las revelaciones de la fase de grupos.

Copenhague de Guillermo Varela y Michael Santos continuará su camino en la Europa League enfrentado a uno de los dos grandes de Escocia porque en su camino está el Celtic.

Lucas Torreira y su Arsenal no tendrán una llave sencilla porque deberán viajar a Grecia para enfrentarse a un Olympiacos que suele hacerse fuerte en su casa.

Uno de los equipos que llegó desde la Champions League fue el Inter de Diego Godín y Matías Vecino que deberá cruzarse con el Ludogorets de Bulgaria.

Por su parte, el otro uruguayo que viene desde la máxima competencia es Federico Ricca y con el Brujas deberá afrontar un choque complicado enfrentando a Manchester United.

dieciseisavos Todos los cruces de la Europa League

- Wolverhampton vs. Espanyol

- Sporting Lisboa vs. Istanbul

- Getafe vs. Ajax

- Bayer Leverkusen vs. Porto

- Copenhague vs. Celtic

- Apoel vs. Basel

- Cluj vs. Sevilla

- Olympiacos vs. Arsenal

- AZ Alkmaar vs. LASK

- Brujas vs. Manchester United

- Ludogorets vs. Inter

- Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Salzburgo

- Shakhtar Donetsk vs. Benfica

- Wolfsburgo vs. Malmo

- Roma vs. Gent

- Rangers vs. Braga