Europa League: Día, hora y canales para ver la final Manchester United-Villarreal

La ciudad polaca de Gdansk recibe este miércoles la final de la Europa League entre Manchester United y Villarreal, que tendrá como protagonista a un uruguayo: Edinson Cavani. El "Matador", que a los 34 años renovó contrato con los Diablos Rojos producto de sus últimas grandes actuaciones y su gran poder goleador, afronta su primera definición a nivel europeo.

Del otro lado estará Unai Emery como entrenador de un Villarreal que también jugará su primera final a nivel continental. El técnico vasco, que ganó en tres ocasiones la Europa League con Sevilla, se ha profesado una mutua admiración con Cavani luego de haber trabajado juntos en el Paris Saint-Germain.

¿A qué hora se juega Manchester United-Villarreal?

La final de la Europa League entre Manchester United y Villarreal será el miércoles 26 de mayo a las 16.00 de Uruguay en el Arena Gdansk (Polonia) y será arbitrada por el francés Clément Turpin.

¿Por qué canal ver en vivo la final?

El encuentro entre los Diablos Rojos y el Submarino Amarillo se podrá ver en vivo por dos señales: ESPN y Fox Sports.

¿Cómo llega Manchester United?

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer arribaron a Europa League procedentes de la Champions League, ya que fueron terceros en el Grupo H, en el cual avanzaron Paris Saint-Germain y Leipzig. En dieciseisavos de final eliminaron a Real Sociedad (4-0), en octavos al Milan (2-1), en cuartos al Granada (4-0) y en semifinales a la Roma (8-5). El pasado fin de semana el Manchester United cerró su campaña en la Premier League con un equipo alternativo, ya que cuidó a los titulares para esta final. Igualmente ganó 2-1 en la visita a Wolverhampton.

¿Cómo llega Villarreal?

Unai Emery no pudo cuidar a muchos el fin de semana porque enfrentaba al Real Madrid y no tenía asegurado su cupo en Europa League para la siguiente temporada. No le fue bien, porque cayó 2-1. Muy distinta es la campaña en Europa League. Ganó su grupo invicto (5 victorias y 1 empate) y luego eliminó ganando todos sus partidos a Salzburgo (global de 4-1), Dinamo de Kiev (4-0) y Dinamo Zagreb (3-1). En semifinales dejó por el camino al Arsenal por un (2-1), igualando 0-0 el juego de visitante. Por Europa League, Villarreal lleva 14 partidos sin perder, con 12 victorias y 2 empates. La última caída fue el 18 de abril de 2019.