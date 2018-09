Europa empieza a vivir un nuevo torneo con partidos de película 

Una nueva competición de selecciones, que se jugará cada dos años y que, además de un campeón, decidirá pasajes para la siguiente Eurocopa, tendrá desde este jueves un arranque espectacular con partidos como Alemania-Francia, Inglaterra-España o Italia-Polonia, entre otros.

El torneo creado por la UEFA le pondrá fin a los partidos amistosos internacionales y tratará de ponerle un atractivo especial, con recompensa económica incluida.

Es así, La Liga de Naciones otorgará a las federaciones o asociaciones un buen motivo para competir, a modo de ejemplo el diario Marca explicó que España recibirá 15 millones de euros por ingresar y podría llegar a 20 si se mete en la final.

La primera edición, que arrancará esta semana, terminará en junio de 2019 con la fase final. Las dos primeras jornadas se jugarán entre el 6 y el 11 de septiembre, las dos siguientes del 11 al 16 de octubre y las dos últimas entre el 15 y el 20 de noviembre. La 'final four' se celebrará del 5 al 9 de junio del año que viene en una sede aún por determinar.

formato Cómo se estructuró

Las selecciones fueron divididas por ligas o divisiones, repartidas en función de su posición en el Ranking de Coeficientes de Selecciones Nacionales de la UEFA.

Son 55 las selecciones repartidas entre esos cuatro bloques. Hay una División A, con los 12 mejores equipos divididos en cuatro grupos de tres equipos; una División B que funciona de igual forma que la anterior; la División C con un grupo de tres equipos y tres grupos de cuatro; y la última, conformada con cuatro grupos de cuatro naciones.

Así quedó Los grupos

LIGA A (12 equipos, cuatro grupos de tres)

Grupo 1: Alemania, Francia, Holanda

Grupo 2: Bélgica, Suiza, Islandia

Grupo 3: Portugal, Italia, Polonia

Grupo 4: España, Inglaterra, Croacia



LIGA B (12 equipos, cuatro grupos de tres)

Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania, República Checa

Grupo 2: Rusia, Suecia, Turquía

Grupo 3: Austria, Bosnia-Herzegovina, Irlanda del Norte

Grupo 4: Gales, Irlanda, Dinamarca



LIGA C (15 equipos, tres grupos de cuatro y uno de tres)

Grupo 1: Escocia, Albania, Israel,

Grupo 2: Hungría, Grecia, Finlandia, Estonia

Grupo 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre

Grupo 4: Rumanía, Serbia, Montenegro, Lituania



LIGA D (16 equipos, cuatro grupos de cuatro)

Grupo 1: Georgia, Letonia, Kazajastán, Andorra

Grupo 2: Bielorrusia, Luxemburgo, Moldavia, San Marino

Grupo 3: Azerbaiyán, Islas Feroe, Malta, Kosovo

Grupo 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar

primera fecha De entrada hay partidazos

Liga A, grupo 1: Alemania-Francia (jueves 6 de septiembre)

Liga B, grupo 1: República Checa-Ucrania (jueves 6 de septiembre)

Liga B, grupo 4: Galés-República de Irlanda (jueves 6 de septiembre)

Liga C, grupo 3: Eslovenia-Bulgaria (jueves 6 de septiembre)

Liga C, grupo 3: Noruega-Chipre (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 1: Kazajistán-Georgia (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 4: Armenia-Liechtenstein (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 1: Letonia-Andorra (jueves 6 de septiembre)

Liga D, grupo 4: Gibraltar-Macedonia (jueves 6 de septiembre)

Liga A, grupo 3: Italia-Polonia (viernes 7 de septiembre)

Liga B, grupo 2: Turquía-Rusia (viernes 7 de septiembre)

Liga C, grupo 1: Albania-Israel (viernes 7 de septiembre)

Liga C, grupo 4: Lituania-Serbia (viernes 7 de septiembre)

Liga C, grupo 4: Rumania-Montenegro (viernes 7 de septiembre)

Liga D, grupo 3: Azerbaiyán-Kosovo (viernes 7 de septiembre)

Liga D, grupo 3: Islas Feroe-Malta (viernes 7 de septiembre)

Liga A, grupo 2: Suiza-Islandia (sábado 8 de septiembre)

Liga A, grupo 4: Inglaterra-España (sábado 8 de septiembre)

Liga B. grupo 3: Irlanda del Norte-Bosnia y Herzegovina (sábado 8 de septiembre)

Liga C, grupo 2: Finlandia-Hungría (sábado 8 de septiembre)

Liga C, grupo 2: Estonia-Grecia (sábado 8 de septiembre)

Liga D, grupo 2: Bielorrusia-San Marino (sábado 8 de septiembre)

Liga D, grupo 2: Luxemburgo-Moldavia (sábado 8 de septiembre)