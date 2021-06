Eurocopa: Día, hora y dónde ver los juegos de octavos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Eurocopa llegó a su etapa de eliminación y en los octavos de final contará con duelos que realmente destacan, entre selecciones muy fuertes y que además llevarán a que figuras de renombre queden afuera del certamen.

Los 16 clasificados buscarán ganarse un lugar en los cuartos de final, pero solo ocho de ellos podrán conseguirlo por lo que la lucha será reñida, sobre todo, por la calidad de futbolistas que habrá en el campo.

Día y hora de los cruces de Eurocopa

SÁBADO 26 DE JUNIO



- Gales vs. Dinamarca (13:00) - Johan Cruyff Arena / Ámsterdam

- Italia vs. Austria (16:00) - Wembley Stadium / Londres



DOMINGO 27 DE JUNIO



- Países Bajos vs. República Checa (13:00) - Puskas Arena / Budapest

- Bélgica vs. Portugal (16:00) - Estadio La Cartuja / Sevilla



LUNES 28 DE JUNIO



- Croacia vs. España (13:00) - Parken Stadium / Copenhague

- Francia vs. Suiza (16:00) - Arena National / Bucarest



MARTES 29 DE JUNIO



- Inglaterra vs. Alemania (13:00) - Wembley Stadium / Londres

- Suecia vs. Ucrania (16:00) - Hampden Park / Glasgow

¿Dónde se pueden ver los octavos de final?

Para Uruguay, la transmisión está en manos de Directv que televisa todos los encuentros además de contar con una previa de una hora antes de cata choque. Además también está disponible su servicio de plataforma digital como lo es DirectvGo.