La Eurocopa ya tiene definidos sus grupos y el "F" tendrá a tres campeones

El sorteo de los grupos de la Eurocopa 2020 se llevó a cabo este sábado en Bucarest, capital de Rumania, donde se conocieron las series del torneo que se jugará el próximo año en ciudades de 12 países del Viejo Continente.

Los grupos de la Euro 2020

Grupo “A”

Italia

Turquía

Suiza

Gales

Grupo “B”

Bélgica

Rusia

Dinamarca

Finlandia

Grupo “C”

Ucrania

Holanda

Austria

Ganador Playoff D

Grupo “D”

Inglaterra

Croacia

República Checa

Ganador Playoff C

Grupo “E”

España

Suecia

Polonia

Ganador Playoff B

Grupo “F”

Alemania

Francia

Portugal

Ganador Playoff A



The #EURO2020 groups have been drawn! 😍



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

Las series de playoffs

“A”

Islandia vs. Rumania

Bulgaria vs. Hungría

“B”

Bosnia Herzegovina vs. Irlanda del Norte

Eslovaquia vs. Irlanda

“C”

Escocia vs. Israel

Noruega vs. Serbia

“D”

Georgia vs. Bielorrusia

Macedonia del Norte vs. Kosovo