Euro 2020: Polonia clasificada, goleada de Alemania y empate entre Gales y Croacia

En los partidos de las Eliminatorias de clasificación a la Euro 2020 de esta tarde, Polonia se convirtió en el cuarto país en clasificarse. Además, ganaron Alemania y Austria, al tiempo que Gales y Croacia empataron.

La Eurocopa 2020 será organizada del 12 de junio al 12 de julio en 12 países. Polonia se une a Bélgica, Italia y Rusia, ya clasificadas y a quienes se les pueden unir Francia, Inglaterra, Ucrania, Portugal y Turquía mañana lunes

Polonia 2-0 Macedonia

El equipo polaco derrotó a Macedonia 2 a 0, asegurándose un lugar en la Euro 2020.



En un partido en el que costó romper el cero, un gol de Przemyslaw Frankowski a los 74 minutos de juego inició el camino de la clasificación. Luego, a los 80, llegó el tanto de Arkadius Milik para sentenciar el triunfo.



Polonia llegó a 19 puntos en el Grupo G y a falta de dos fechas se aseguró por lo menos el segundo lugar, que la clasifica de forma directa.

Eslovenia 0-1 Austria

La selección de Austria derrotó a Eslovenia por 1 a 0 y sigue camino a la clasificación.



Una solitaria anotación de Stefan Posch de cabeza a los 21 minuto fue suficiente para que los austríacos sumen de a tres.



A falta de dos jornadas, Austria está segunda en el Grupo G con 16 puntos. Eslovenia y Macedonia, sus principales perseguidores, tienen 11 puntos.

Estonia 0-3 Alemania

Pese a haber jugado con un futbolista menos desde el minuto 14 por la expulsión de Emre Can, la selección alemana no se despeinó para derrotar por 3 a 0 a Estonia.



Dos goles de Ilkay Gündogan a los 51 y a los 57 minutos y uno de Timo Werner a los 71 completaron el triunfo del equipo dirigido por Joachim Low.



Alemania está segunda en el Grupo C, igualada con Holanda en 15 puntos pero por debajo debido a los enfrentamientos entre ellos.

Gales 1-1 Croacia

En el encuentro más prometedor de la jornada, Gales y Croacia empataron 1 a 1, un resultado que le sirve más a los capitaneados por Luka Modric que a los liderados por Gareth Bale.



Los croatas se pusieron en ventaja a los nueve minutos con un tanto de Nikola Vlasic, pero en los descuentos del primer tiempo apareció Bale para decretar el empate definitivo.



En el Grupo E, Coracia es líder con 13 puntos, mientras que Gales quedó cuarto con siete.