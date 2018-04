Luis Aguiar jugó 65 minutos en el empate de Nacional 0-0 contra Real Garcilaso en los 3.400 metros de altitud de Cuzco. El "Canario" tuvo un partido aceptable. Empezó bien, con buenas asistencias (como un pase largo a Leandro Barcia a los 19' que terminó con el cabezazo de Carlos De Pena y una jugada clarísima para los tricolores) y buen manejo del balón en los primeros minutos, cuando los dirigidos por Alexander Medina necesitaban tener el balón para sacarle revoluciones al juego.



Promediando el primer tiempo Aguiar arriesgó un poco más con la pelota, se equivocó en un par de pases y se ofuscó. Además, ya arrastraba amarilla desde los 16'. Pero completó un buen primer tiempo. Ya en el segundo se lo notó cansado, Real Garcilaso tuvo su mejores minutos en el juego y el "Cacique" lo reemplazó por el "Colo" Santiago Romero, que tuvo un buen ingreso.



"Yo considero que estuvimos a la altura de las circunstancias. Hicimos un desgaste fìsico importante y nos llevamos de Cuzco un buen resultado, que puede terminar siendo importante para el final del grupo", expresó Aguiar a Ovación desde la altura de Cuzco, minutos antes de la partida de Nacional a Lima.



"Tuvimos la pelota por muchos momentos del partido, realizamos una buena circulación y tuvimos chances de gol que nos pudieron dar el triunfo. Si había un merecedor de la victoria ese era Nacional", agregó el "Canario", que jugó sus primeros minutos en la Copa Libertadores con la camiseta tricolor.



Además, Aguiar dijo que "me preparé para cuando me tocaran la puerta y se me diera la oportunidad de jugar y creo que pude responder contra River y en los partidos siguientes. Intento aprovechar cada una de las posibilidades en las que me toca jugar y defenderlas a muerte. Espero seguir jugando".



Sobre el gol que no llega en Nacional, el volante mixto señaló: "Anhelo mucho el gol, porque siento también con la gente de Nacional lo está esperando, eso me deja muy contento. Lo siento en el estadio cada vez que estoy por patear al arco, o en jugadas que encaro y estoy por definir. Presiento también esa necesidad de la gente de verme festejar un gol con Nacional y ojalá que se pueda cumplir".



Por último, sobre si ya siente que pasó toda la polémica por su pase a Nacional luego de haber jugado en Peñarol, Aguiar dijo que "hace rato que pasó. La verdad que tengo otra vida, la paso muy bien, disfruto mi momento y disfruto más que nada el hecho de ser un privilegiado del fútbol que juega en los dos equipos grandes del país. No me costó mucho la decisión de venir a jugar a Nacional. Después de hablar con el 'Cacique', obviamente que era una decisión difícil, pero bueno, la tomé totalmente convencido y convencido de que no podía dejar pasar esta oportunidad de ser un jugador importante en los dos equipos grandes. Obviamente que acá (en Nacional) me falta para eso, pero estamos trabajando para dejar una buena imagen y tratar de salir campeón. Estoy contento, tenemos un grupo bárbaro que desde el primer día me ha hecho sentir muy cómodo".