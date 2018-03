"La pasé recontra mal, pero mi vieja salió adelante y gracias a Dios ahora está bien. Me enteré de lo que le pasaba después de la final de Estados Unidos (de la Copa América). Estuve a punto de parar de jugar, pero ella me pidió seguir", dijo el jugador para quien "la vida no es cien por ciento fútbol".

Higuaín se encuentra en Manchester, Inglaterra, convocado por Jorge Sampaoli para los amistosos de preparación para el Mundial de Rusia 2018, el primero de ellos este viernes frente a Italia.

El “Pipita”, muy criticado por los hinchas argentinos en otras temporadas, no juega en la selección desde el triunfo amistoso ante Brasil 1-0 en Australia, el 9 de junio pasado. "Estoy contento del momento que estoy atravesando, poder volver (a la selección) lo disfruto. Extrañé mucho y espero aprovecharlo", dijo.

La albiceleste jugará ante la eliminada Italia el viernes en el Etihad Stadium de Manchester City, y frente a España, en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, el 27 de marzo.



"Jugué en Real Madrid, fui al Nápoli y estoy en la Selección, y estoy entre los máximos 10 goleadores del Real Madrid, del Nápoli y de la Selección. Para la gente quizás superar los 100 goles en España e Italia es una cosa fácil, pero no lo es", Gonzalo Higuaín en @NoTodoPasaTyC pic.twitter.com/3HF806hYeR — TyC Sports (@TyCSports) 20 de marzo de 2018

“Sufrí demasiado”

"Gracias a mi familia tengo una cabeza re fuerte porque la pase mal, en la selección sufrí demasiado", aseguró Gonzalo Higuaín al rememorar las críticas de los fanáticos.

"Nadie me va a hacer dudar de lo que soy como jugador pero no es fácil estar ocho años en la selección", reflexionó.

Respecto al Mundial, Higuaín reafirmó que "la meta es ganarlo. Si la gente espera que ganemos un Mundial es porque la vara alta la pusimos nosotros con todo lo que hemos hecho en estos últimos años”.