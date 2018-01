Estrenos en los dos y con altibajos

Por un lado, Luis Aguiar, Carlos de Pena y Santiago Romero. Por el otro, Luis Maldonado, Agustín Canobbio, Giovanni González, Rodrigo Piñeiro, Gabriel Fernández y Fidel Martínez.

Esos fueron las nueve incorporaciones de los grandes que hicieron sus primeros minutos exigentes en 2018 frente al tradicional rival.

Está claro que jugadores como De Pena y Romero son jugadores de la casa, pero de todas maneras hacían su debut en su nuevo ciclo en el club tricolor.

Mientras lo de Aguiar era un caso aparte, De Pena y Romero no tuvieron un gran partido. El “Colo” ingresó cuando Nacional tenía 10 y le costó adaptarse a un mediocampo que dominó Peñarol durante gran parte del partido. Lo de De Pena seguramente será para que se olvide rápido, ya que no estaba jugando un buen partido y encima se fue expulsado en el primer tiempo por doble amonestación.

No es porque haya sido el ganador, pero lo de Peñarol fue completamente lo contrario. Agustín Canobbio y Giovanni González volvieron a mostrar un alto rendimiento, lo que sin duda deja en claro que poco les pesó llegar a un cuadro grande y tener su debut clásico en la pasada jornada.

Ambos desnivelaron por las bandas y pese a que no terminaron bien algunas chances claras, fueron muy importantes.

Otro que merece un capítulo aparte es el “Toro” Gabriel Fernández, que anotó el tanto que sentenció el partido tras una gran corrida de otro que debutó con una gran participación: Rodrigo Piñeiro.

El “Loly” tuvo pocos minutos, pero le bastaron para demostrar que está para pelear un lugar en la Primera y que sería un desperdicio que se vaya a jugar a la Tercera División.

Luis Maldonado entró en un momento difícil y cumplió una tarea correcta, al igual que Fidel Martínez de gran encuentro.

Incorporaciones hubo muchas y rendimientos variados en un clásico variado.

GRAN PARTIDO

Fidel no le da solo “Alegría”, también entrega fútbol

Fue de los más destacados en el primer tiempo y de lo que jugó en la segunda mitad. No anotó pero estuvo cerca en varias ocasiones. La primera chance clara que tuvo Peñarol la provocó él, con un remate potente que se estrelló en el horizontal de Esteban Conde. Fidel Martínez continúa demostrando que tiene mucho para darle a este Peñarol. Fue rápido y se le hizo muy difícil a los rivales poder contenerlo y aprovechó eso para desnivelar. Una vez más, el ecuatoriano jugó como “9” y no lo hizo por banda izquierda, aunque otra vez tuvo un buen rendimiento. Así como no le faltaron las chances, también las fabricó como una pelota, en el segundo tiempo, que dejó muerta para que Cristian Rodríguez remate. Por ahora demuestra que Peñarol acertó en su contratació y en su primer clásico dejó una muy buena sensación.