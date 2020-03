El estreno de Peñarol ante Paranaense será sin Facundo Pellistri en el once

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol llegó a Curitiba con una novedad en el equipo probable y es que Facundo Pellistri no será de la partida en el estreno aurinegro en la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense.

Diego Forlán no va a arriesgar al joven mediocampista quien está sentido en uno de sus posteriores y luego de lo que analizó el táctico del domingo y luego del viaje, tomó la decisión de que no juegue ya que no está para 90'.

Esto, sumado a la seguidilla de encuentro que tendrá Peñarol en marzo, llevaron a que "Cachavacha" optar por cuidarlo y que su lugar fuera ocupado por Joaquín Piquerez.

El ex-River Plate sería titular por primera vez desde que llegó a Peñarol y de esta manera el conjunto mirasol puede contar con una buena presencia en ataque, pero también con un jugador que maneja bien el retroceso.

El once con el que formaría Peñarol de cara al estreno en el certamen continental sería con: Kevin Dawson; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Krisztián Vadócz, Matías De los Santos, Joaquín Piquerez; David Terans, Xisco Jiménez