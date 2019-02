"Esto recién comienza, no hay que castigarlos demasiado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"De las posibilidades que otorgaba el torneo conseguimos dos, pero el otro estuvo cerca y llegamos hasta el final con posibilidades. Es una sensación en dos sentidos, por un lado la alegría de conseguir las clasificaciones y por el otro la tristeza de que estuvimos cerca pero no se logró el campeonato", manifestó Coito.



"El balance para mí es muy positivo, una gran experiencia con un gran grupo de futbolistas y con cosas que le van a servir mucho en su formación y en definitiva no es algo que se mida en números, pero que para los entrenadores de juveniles es muy importante", agregó.

Sobre la posibilidad de abandonar su puesto aseguró: "El contrato lo tengo, pero recién ahora me voy a poner a evaluarlo con mi familia y con mi equipo de trabajo. Hubo ofertas, pero cuando nos metimos de lleno en el Sudamericano las dejamos para evaluar después del torneo. Pueden aparecer y si no lo hacen se verá".



A su vez opinó: "Tengo que decidir cuanto antes y a partir de mañana me voy a poner a evaluar las posibilidades que haya".

Al ser consultado sobre el rendimientos del ataque celeste, Coito puso paños fríos: "No estoy preocupado por la falta de gol. Fue una situación que vivimos, generamos situaciones para haber convertido más goles lo que nos hubiera dado un poco más de puntos, pero cualquier responsabilidad sobre el tema es mía. Ellos hicieron lo máximo y como todo goleador, las cosas a veces salen y en otras ocasiones no y nos hubiera venido bárbaro que algún otro goleador acompañara a Nicolás (Schiappacasse)".



Antes de finalizar, el entrenador hizo un pedido especial: "Lógico que queríamos ser campeones, pero esto recién comienza y no hay que castigarlos demasiado, es un torneo que nunca habían jugado y las cosas no siempre salen como uno quiere".