Estiman que Edinson Cavani seguirá en el banco de suplentes del PSG

Edinson Cavani está en forma. Pronto para volver a jugar como titular en el PSG, pero su reingreso no será tan rápido según lo dejó entrever el diario Le Parisien. El medio francés indicó que salvo una sorpresa, el "Matador" irá nuevamente al banco de suplentes ante el Brujas de Bélgica por la Champions League, como aconteció ante el Niza por la Ligue 1.

Que Cavani está pronto no hay dudas. Los propios videos de los entrenamientos que publica el club parisino lo dejan en claro. Tiene la misma participación que el resto de sus compañeros y no acusa ningún inconveniente. No se saltea nada y desarrolla sus movimientos con absoluta normalidad.

Es más, el entrenador Thomas Tuchel, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre el Niza como visitante por 4-1 con dos goles de Ángel Di María y uno cada uno para Kylian Mbappé y Mauro Icardi, aseguró que el delantero uruguayo perfectamente podría haber jugado algo más de 20 minutos.

Sin embargo, su determinación fue la de no incluirlo ni en el equipo titular ni darle minutos de juego. Lo que terminó contribuyendo para que Cavani sume ocho semanas sin participación en cancha con la camiseta del PSG.

Quizás esto sea lo que fortalezca la visión de Le Parisien de que el ingreso como titular de Cavani se verá demorado. Aunque Tuchel dijo: "Quiero jugar todos los partidos con Kylian (Mbappé) y Edi (Cavani)", también terminó la frase con un "pero no es posible".