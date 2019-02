“Este no es el estilo que nos gusta a nosotros”, afirmó Valentín Villazán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Se consiguió un punto en el debut en el torneo ante un rival exigente que anímicamente nos viene bien pensando en la final del jueves ante Bahía por Copa Sudamericana. Nos ayudará a llegar de la mejor manera”, dijo Valentín Villazán, quien ayer fue el técnico de Liverpool porque Paulo Pezzolano está suspendido por dos fechas.

“Este no es el estilo que nos gusta a nosotros. Nos costó todo el partido, el primer tiempo fue monótono, ellos atacaban, nosotros defendíamos y encontramos el gol en una jugada aislada.



En el segundo se equiparó pero no como queríamos. No nos gusta jugar así”, agregó con total sinceridad y sin rodeos Villazán, que dijo sobre el gol de Rivero que “los jugadores me dijeron que fue mano, que acomoda la pelota, pero bueno, el árbitro no la cobró”.