Esteban Ostojich, el juez del clásico, trae el arbitraje en los genes

Esteban Ostojich dirigirá el domingo su primer clásico oficial (sólo dirigió uno amistoso en agosto del 2017 por la “Copa de Campeones Uruguayos”). Pero no será un clásico cualquiera: el árbitro quedará en la historia porque dirigirá el primero que se jugará en el Campeón del Siglo.

“Estoy muy contento por la designación. Todo árbitro aspira a estar en estas instancias, de clásicos o finales. Es a la vez un gran desafío y una gran responsabilidad que tenemos todos en la cuarteta del domingo”, expresó Ostojich a Ovación.

Desde que se dio a conocer la designación, el árbitro no para de recibir mensajes. “Principalmente de colegas y amigos de San José de Mayo y hasta algún jugador de un club de Primera. Nunca me había pasado y me dejó muy contento porque significa que uno da una buena señal dentro de la cancha cuando dirige. Por más que uno debe impartir justicia hay un buen relacionamiento con ellos”.

Ostojich piensa que la designación le llegó en un muy buen momento de su carrera. “Tengo 37 años y me agarra muy maduro. Es mi cuarto año como árbitro internacional y es el año en que he tenido más continuidad, tanto a nivel local como internacional, lo que para un árbitro es fundamental. Y también me agarra con muchísimas ganas que también es muy importante para que salga un buen trabajo”, explicó.

Hace 13 años que Ostojich trabaja en una universidad de educación no formal para adultos mayores (Uni3 Uruguay). Allí es administrativo y también el profesor encargado del taller de ajedrez. “Recibo mucha gente en el local, les indico donde son sus clases y sus horarios. Están pendientes de mi carrera y se pusieron muy contentos con lo del clásico”.

“En el trabajo me apoyan mucho. Me dan una buena mano cuando tengo que viajar, tanto mis superiores como mis compañeros de trabajo me hacen el aguante. Porque cualquier viaje me demanda tres días”.

Ostojich trae el arbitraje en los genes. Su padre, “Cono”, fue juez en OFI y su abuelo también arbitró en San José.

antecedentes Los dos grandes golearon con él En lo que va del Apertura Ostojich le arbitró a Peñarol frente a Rampla en el CDS (5 a 0) y a Nacional dos veces: con Boston 2 a 2 y en la goleada 6 a 0 ante River Plate.