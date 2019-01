“Estando en Peñarol el objetivo no es otro que salir campeón”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Es lindo hacer goles, uno siempre trata de hacer lo posible para convertir pero en mi posición no es común y más en dos oportunidades, pero motiva y te llena de confianza para lo que se viene”, le dijo Rodrigo Rojo al programa “100% Deporte” (Sport 890).

“El lateral-volante contó que por “por las características nuestras (Lucas Hernández y él) y más sabiendo que está la confianza del entrenador que nos deja libertad para subir y sumarnos al ataque, siempre podemos tener alguna chance como para convertir”, expresó Rojo, quien el sábado le hizo dos goles a River Plate en el amistoso que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo.

Respecto a la renovación de su contrato, el futbolista dijo que “estuvo un poco complicado al principio por la renovación pero las ganas mías eran de quedarme y sentía que merecía renovar y se dio. El entrenador pidió por esa renovación y por cómo vine y cómo fue el año fue un premio enorme haberme quedado”.

“Yo siempre digo que la regularidad de Lucas es muy buena y por suerte nunca tiene lesiones y juega de seis puntos para arriba, pero es como digo siempre, tengo que entrenar para estar cuando se me de la oportunidad, el año pasado arranqué en la copa porque Lucas estaba suspendido, pude jugar de volante también y después me tocó esperar, pero sumando desde donde me toque, siempre esperando la chance y preparado para dar lo mejor”, agregó Rojo.



El clásico

“Va a ser un clásico totalmente diferente al anterior, va a haber jugadores diferentes pero lo vamos a tomar como tal. Es un clásico y hay que ganarlo si o si, pero va a ser distinto. Lo vamos a salir a ganar desde el comienzo”, dijo Rodrigo Rojo respecto al clásico por la Supercopa.

“Lo vamos a encarar como todos los demás clásicos pero vamos a salir a ganar. Capaz estamos más flojos ya de la pretemporada y tenemos varios amistosos arriba. Trataremos de hacer el mejor papel. La dinámica va a ser la que estamos trabajando en Los Aromos como pide el “Memo” y vamos a ver lo que pasa, pero estamos muy bien y llegamos preparados”, agregó el futbolista que ya suma tres títulos con la camiseta de Peñarol.



AURINEGROS El mismo plantel “Es muy importante y es una gran diferencia la de mantener el plantel como lo hizo Peñarol. Y más en un cuadro grande que es algo muy difícil y por supuesto que ayuda mucho. Ya nos conocemos y ya sabemos cómo juega el de al lado y el resto de los compañeros. Es un plus y tenemos que aprovecharlo. Nacional llega con jugadores nuevos a este partido y se nota la diferencia pero vamos a ver qué pasa en la cancha. Ojalá salga como lo esperamos nosotros”, dijo Rojo.

Los objetivos están claros

“Uno se pone objetivos grupales e individuales. El grupal es clarísimo y tenemos que conseguir el tricampeonato, tratar de pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y luego llegar lo más lejos posible. Después en lo individual, agarrar más minutos de juego y cuando me toque jugar, dar lo mejor, pero estando en Peñarol el objetivo no es otro que salir campeón”.