La estadística más oscura de Lionel Messi

Es el gran jugador de estos tiempos y en todo el planeta son conscientes de ello. Alguno podrá intentar equipararlo con otro jugadorazo, como sin duda lo es Cristiano Ronaldo, pero jamás menospreciarlo o descalificarlo. En ocasiones parece extraterrestre, porque cuesta hasta encontrar la explicación lógica para lo que Lionel Messi fue capaz de realizar en la cancha.



Pero no todo ha sido oro en su carrera. Los hinchas de la selección argentina, principalmente, son los que fustigan en gran parte mucho de lo que Messi no ha sido capaz de realizar. En Barcelona no hay cuestionamientos, aunque la última eliminación por la Champions League ha dejado al descubierto una estadística muy negativa.



Según los números concretos, la estadística más oscura de "La Pulga" con el club blaugrana es aquella que demuestra que cada vez que el equipo quedó fuera de la competencia más importante de Europa él no se hizo presente en el marcador.

racha Nueve torneos con mala pata

Temporada 2006/07: Barcelona, que llegaba como campeón defensor, se despidió del torneo en los octavos de final en el mano a mano contra el Liverpool. Cayó sorpresivamente por 2-1 en el Camp Nou y en la revancha no fue suficiente su triunfo por 1-0 con gol de Eidur Gudjohnsen.



Temporada 2007/08: Barcelona fue eliminado en las semifinales por el Manchester United. Fue 0-0 en Catalunya y triunfo inglés por 1-0 en Old Trafford, con gol de Paul Scholes.



Temporada 2009/10: En semifinales el verdugo del Barcelona fue el Inter de Mourinho. Triunfo 'neroazzurro' por 3-1 en Milan, y ajustado 1-0 con gol de Gerard Piqué para los catalanes en el Camp Nou.



Temporada 2011/2012: Barcelona no pudo sortear la barrera del Chelsea en las semifinales. Derrota 1-0 en Inglaterra y empate 2-2 en el Camp Nou en una noche dramática. Los blaugranas ganaban 2-0 (Busquets e Iniesta), Ramires descontó y ese tanto ya le daba la clasificación a Chelsea; Messi pateó un penal al travesaño, y en tiempo de descuento, Fernando Torres dio la estocada final para la eliminación del equipo dirigido por Pep Guardiola.



Temporada 2012/13: en semifinales sufrió una durísima paliza de Bayern Munich, que lo goleó en ambos encuentros: 4-0 en el Allianz Arena y 3-0 en el Camp Nou.



Temporada 2013/14: Barcelona se despidió en cuartos de final frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone, con el que empató 1-1 como local (gol de Neymar) y perdió por 1-0 en Vicente Calderón, con tanto de Koke para los 'colchoneros'.



Temporada 2015/16: en los cuartos de final Barcelona sucumbió nuevamente contra Atlético de Madrid, al que derrotó por 2-1 como local con sendos tantos de Luis Suárez; y en la revancha, los dirigidos por el 'Cholo' Simeone ganaron por 2-0, con doblete de Antoine Griezmann.



Temporada 2016/2017: en los cuartos de final, Juventus lo dejó afuera con un triunfo por 3-0 en Turín, y el opaco 0-0 en el desquite, con el arco cerrado para Messi.



Temporada 2017/2018: en cuartos llegó la gran sorpresa: a la victoria por 4-1 como local, Roma respondió con un 3-0 en el estadio Olímpico para eliminar a los blaugranas. Messi no anotó en toda la serie: en el primer partido, convirtieron Piqué y Luis Suárez, más sendos goles en contra de Daniele de Rossi y Kostas Manolas.