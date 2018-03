En el Estadio Centenario, Nacional quiere la Copa

A partir de la hora 16.30 Nacional jugará la final de la Copa Libertadores Sub 20 contra Independiente del Valle de Ecuador en el Estadio Centenario, escenario en donde se ha jugado íntegramente este certamen.



Estos equipos ya se enfrentaron en la tercera fecha del Grupo C y terminaron empatados a cero en un partido en el que ambos clasificaron con ese resultado.



Nacional llega al partido tras golear a Colo Colo 5-0, a Sport Huancayo 8-0 e igualar con los ecuatoriano en fase de grupos.



Ya en las semifinales, los dirigidos por Rudy Rodríguez derrotaron a São Paulo 3-0 gracias a los goles del zaguero Mathías Laborda, del goleador Guillermo May y de Ronaldo Barrios, que había entrado.



Independiente del Valle venció a River Plate uruguayo en las semifinales después de dar vuelta el partido y ganar 3-2 en un encuentro que finalizó con incidentes entre los jugadores.



Precisamente, los darseneros jugarán el tercer lugar contra los brasileños a partir de la hora 14.15.



Nacional formará con Franco Israel; Leandro Lozano, Nicolás Rodríguez, Laborda, Santiago Merlo; Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Juan Manuel Sanabria, Brian Ocampo; May y Thiago Vecino.



Estarán habilitadas gratuitamente las tribunas América, Colombes y Olímpica por lo que se espera un estupendo marco de público para acompañar a los juveniles tricolores.