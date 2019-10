Violencia: esposa de Martín Campaña fue insultada y se descompuso ante Talleres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por la séptima fecha de la Superliga Argentina, Independiente recibió en su estadio a Talleres de Córdoba, equipo dirigido por el uruguayo "Cacique" Medina. El partido terminó con victoria para el Rojo de Avellaneda a los 91'.

Más allá del sufrimiento del partido, quien la pasó mal, pero en las tribuna, fue Valentina, la esposa del arquero de Independiente, Martín Campaña. Sin importar el resultado, un pequeño número de fanáticos del equipo local, se acercó a insultarla y tras el mal momento se descompuso.

El motivo del maltrato y los insultos es el bajo rendimiento que está teniendo el arquero uruguayo dentro del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Valentina fue trasladada a un centro asistencial donde se recompuso rápidamente. Por su parte, su esposo. Por su parte, Campaña debió salir antes del vestuario que todos sus compañeros por la preocupación para acompañar a su esposa tras haber vivido un horrible momento.

Luego del encuentro, el arquero uruguayo realizó declaraciones sobre su actual momento en el Rojo a la cadena Tyc Sports: "Sé que no estoy siendo el arquero parejo que fui desde que llegué al club. Me está costando más. Cuando te llegan poco y te hacen goles me hace mal. Uno tiene que aceptar las críticas así como se disfrutan los aplausos. La gente casi siempre me apoyó y estoy agradecido".