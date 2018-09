Espino no tuvo tiempo de sacarse la quinta

Puede sonar extraño, pero tiene una explicación muy válida. Christian Oliva y Alfonso Espino necesitaban quedar suspendidos para el próximo encuentro ya que ambos tenían cuatro amarillas y con una más quedaban afuera del partido ante El Tanque Sisley, pero al contarla como fecha libre no se perdían ningún juego.

Lo cierto es que hay grandes posibilidades de que el "Pacha" se tenga que perder alguno de los encuentros que le quedan a Nacional de aquí al final, salvo que no vea una nueva tarjeta, ya que no se pudo limpiar. Quien sí lo hizo fue el mediocampista tricolor.

Una infracción en la mitad de la cancha fue lo que valió la tarjeta amarilla para Oliva, que ahora cumplirá la sanción en la fecha libre y llegara limpio para la fecha 12 donde los tricolores enfrentarán a Boston River.

La suspensión del encuentro, por granizo, no permitió que el partido terminara y por eso es que no le dio la chance a Espino de sacarse la quinta, aunque posibilidades no le faltaron, de hecho tuvo una muy clara: el gol.

Es cierto que siendo defensa y habiendo anotado el gol a los 18 minutos era muy temprano para quedar amonestado, pero el "Pacha" tuvo la posibilidad de aprovechar la situación del gol para sacarse la camiseta y así recibir la quinta.