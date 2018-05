Espino: "Trabajo cada día para ser un mejor lateral" 

Un Alfonso Espino muy auténtico, que aceptó que había tenido un pequeño bajo futbolístico y anímico, no ocultó la cantidad de muy buenas sensaciones que le dejó su gran noche de Copa Libertadores ante Santos en el Parque Central. "Muy contento por mi partido, pero más por el equipo, porque hicimos un partidazo. Salió todo como lo teníamos planificado. Fue increíble, la victoria fue importante y hay que seguir por este camino".



El lateral de Nacional reveló que el mismo día del partido se enteró que iba a jugar en el once titular, aunque tenía la sensación de que eso iba a ocurrir. "Cuando hicimos la charla nos dio el equipo. Yo lo estaba esperando y para mí jugaba, pero había que esperar lo que iba a decidir el 'Cacique'".

​

​La noche fue completa, se fue del estadio tricolor con el gran reconocimiento de la afición y, en diálogo con 100% Deporte (Sport 890) admitió que pasó por alguna etapa complicada y que en el cotejo la confianza fue creciendo poco a poco. "Tuve un bajón, normal, quizás porque tenía la cabeza en otro lado, pero no es excusa. Tenía que tratar de seguir entrenando bien para aprovechar al máximo una nueva oportunidad. Yo trato de mejorar siempre. Los entrenamientos los aprovecho para eso, porque cada día quiero ser un mejor lateral. En el partido más o menos te vas dando cuenta de que está bien y vas ganando en confianza y jugando más tranquilo".

​

El popular "Pacha" dijo que las tareas de entrenamiento colaboran enormemente para que nadie se deje estar. "El 'Cacique' le pone mucha intensidad a todas las prácticas y está bueno que así sea porque nos tiene a todos muy motivados para cuando nos toque jugar".



En lo que concierne a lo que se viene por delante, Espino no pudo incluirse en el equipo titular. "Vamos a ver qué pasa el fin de semana, pero me salió todo redondito. Bueno, en realidad a todo el equipo se nos está dando todo, pero si te desconcentrás un poquito se cae".



Para el lateral izquierdo de Nacional el reto de Jardines del Hipódromo es muy importante. "Danubio está ahí para la Anual y además tiene un gran nivel de juego. En su cancha me ha ido más o menos, creo que gané un partido nada más".



Finalmente, en lo que respecta a su futuro Espino indicó: "nunca se me va la cabeza por un pase. Además, a Nacional le debo todo y vamos a esperar lo que diga Nacional".