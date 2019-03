Espinel no será el entrenador picapiedra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia había sido confirmada ayer por la tarde y todo hacía indicar que Eduardo Espinel iba a debutar este domingo como entrenador de Rampla Juniors tras la destitución del argentino Julio César Toresani.

Pero finalmente, el coloniense no se convertirá en el nuevo director técnico del picapiedra que sigue entrenando bajo las órdenes de Guillermo De los Santos, quien estaba a cargo de la Tercera División.

"No se dieron las condiciones para aceptar el proyecto. Pero le agradezco a Rampla por todo lo que hicieron para que yo llegue", dijo Eduardo Espinel en diálogo con el programa “Quiero Fútbol” (Sport 890).

"Me sorprendió que ayer saliera en las redes que era el entrenador de Rampla porque recién estábamos hablando. No nos pudimos poner de acuerdo en el tema económico. Ya le comuniqué a Durán que no me voy a poder hacer cargo del proyecto", agregó Espinel.

Ahora, la directiva de Rampla Juniors deberá seguir buscando entrenador pero todo hace indicar que este fin de semana, Guillermo De los Santos será quien esté en el banco de suplentes frente a Defensor Sporting en la tercera fecha del Torneo Apertura en la que el picapiedra buscará su primera victoria tras las derrotas ante Progreso y Peñarol.