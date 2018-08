Esperan ver cómo llega hoy el "Coto" Correa

Nicolás Correa se contracturó en la entrada en calor previa al partido que los violetas jugaron y ganaron el domingo frente a Nacional en el Franzini. El “Coto” tiró un taco y se sintió. Pero consciente de lo importante que era el juego para su equipo, calentó bien e igual salió a la cancha.



Y no se notó su lesión para nada pues controló al argentino Gonzalo Bergessio siempre que apareció por su sector. Recién en los últimos minutos del primer tiempo, Correa le hizo un gesto al técnico Eduardo Acevedo informándole que tenía el músculo agarrotado. Pero volvió a salir al campo para el complemento.



A los 66’, diez minutos después del segundo gol de Defensor Sporting anotado por Navarro tras gran jugada de Martín Correa, el “Coto” salió de la cancha y le dejó su lugar a Santiago Carrera. Y lo hizo porque veía muy bien a sus compañeros y pensaba que la victoria ya estaba encaminada.



La actitud de Correa no sorprende, es el primero en llegar siempre al Franzini y el último en irse tras quedarse un buen rato estirando en la cancha. Y en realidad podría estar luciendo la cinta de capitán, pero cuando se fue Andrés Lamas él se la cedió a Mathías Cardacio, en parte como agradecimiento por rechazar importantes ofertas para quedarse en el club. El “Coto” se siente amigo de Acevedo con quien ya había trabajando en Cerro, y eso redobla su responsabilidad porque no quiere fallarle ni dentro ni fuera de la cancha.



Ayer el zaguero compartió el día libre que tuvieron los violetas junto a su esposa Sharon y sus hijos Lucas y Renzo. Pero también se ocupó de su contractura e inició el tratamiento para estar al firme el próximo domingo en el Paladino.



Esta mañana, cuando los violetas regresen a los entrenamientos tras la victoria que los volvió a meter en la pelea por el torneo Clausura, el doctor Gustavo Huertas estará esperando al “Coto” para examinarlo. La evaluación del jefe de la sanidad será clave para determinar si es necesario hacerle un estudio o no. También saber si sigue dolorido o no.



Otra recuperación de la que estará pendiente Huertas es la de Pablo López. El isabelino no pudo jugar frente a Nacional por una contractura.



Acevedo comenzará a preparar otro partido muy importante: el del próximo domingo frente a Progreso. Los del Pantanoso tienen un punto menos que los violetas en el Clausura. Pero vienen de dos derrotas consecutivas, con Nacional y Cerro, mientras que Defensor ha recuperado la confianza tras dos triunfos.



COUGO. Ayrton Cougo volvió el domingo a jugar tras el desgarro que sufrió en Brasil contra Fluminense. Estaba al límite de la recuperación, pero terminó bien aunque cansado. Tendrá tiempo de descansar porque recibió la quinta amarilla.