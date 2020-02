Esperan a Mathías Laborda de brazos abiertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Mathías Laborda le pasó lo mismo en Uruguay que en Nacional. Le costó ganarse el puesto, pero en el final terminó como titular indiscutido, demostrando su calidad y su personalidad.

Después de no haber podido ser parte de la preparación con los tricolores y de perderse la final de la Supercopa Uruguaya por estar defendiendo a la Selección Sub 23 de Uruguay, Laborda se sumará esta semana a los entrenamientos de Nacional y tiene grandes posibilidades de meterse en la oncena titular por tres razones: su buen rendimiento, la lesión de Guzmán Corujo, que todavía no es seguro que puede llegar en óptimas condiciones al debut, y el pobre rendimiento del paraguayo Miguel Jacquet contra Liverpool.

Sumado a estas circunstancias, los juveniles Renzo Orihuela y Joaquín Sosa se irán el jueves a Asunción para representar a Nacional en la Copa Libertadores Sub 20, donde los albos debutarán el sábado a la hora 18.00 contra el poderoso Flamengo.

El fraybentino de 20 años tiene características que lo hacen ser un jugador a la medida de un equipo grande. No defraudó en ninguno de los diez partidos que jugó por el Uruguayo 2019, cuando por lo general debió suplir a un compañero, y mostró un gran temple en la definición contra Peñarol. Este 2020 puede ser el año para afianzarse en Primera.

Tiene buenos números en Primera De los 10 partidos que jugó Laborda, Nacional ganó siete, empató uno y perdió dos, con Cerro Largo (0-1) y Defensor (1-2).

Sus características Es un jugador fuerte, que va con todo a cada pelota. Es muy bueno en el juego aéreo (mide 1.82 metros). Tiene personalidad y demostró que no le pesa tener que jugar con la presión de ganar todos los partidos.

Dos goles muy importantes Si bien no jugó mucho, hizo dos goles, ambos contra Progreso. Fue muy importante el tanto de cabeza en el Parque Paladino.

Se adapta a la izquierda Si bien es derecho, pocas veces jugó por ese sector. Generalmente lo hizo acompañando a Corujo y por la izquierda, pero no se notó que jugaba a pierna cambiada. Si Corujo no llega, jugará junto a Miguel Jacquet.

Está en crecimiento Aunque con la pelota no es ningún negado, es uno de los aspectos en los que puede crecer, más aún con Gustavo Munúa.

de celeste En Uruguay jugó por la izquierda Mathías Laborda empezó el Preolímpico de Colombia siendo suplentes, porque los titulares eran Santiago Bueno y Sebastián Cáceres; pero ya en la tercera fecha, contra Bolivia, el técnico Gustavo Ferreyra le dio ingreso en lugar del futbolista que ayer llegó al América de México.



El fraybentino jugó los últimos cinco partidos del certamen y lo hizo muy bien, yendo de menos a más. Además, se complementó muy bien cuando ingresó Emanuel Gularte. Lo llamativo es que, al igual que lo que sucedió en Nacional, jugó por la izquierda.



Laborda mostró su personalidad y su fortaleza física, ganando muchos mano a mano. Lo que debe cuidar es que a veces va con mucha vehemencia y va fuerte al piso, quizás en alguna jugada que no lo amerita. Igualmente, es un jugador completo, que aún puede crecer más.