Esperan por la evolución de Rafael García

Rafael García, que también fue sustituido contra Danubio en el tramo final del juego, sufrió de una sobrecarga en el abductor, lo que lo pone en duda para enfrentar a Inter de Porto Alegre, en un partido que está claro que será de alta exigencia.



Al volante central se lo esperará hasta resolver si estará a la orden o no del cuerpo técnico. Sólo jugará si está al 100%.



El que regresará a la oncena respecto al equipo que empezó jugando en Maroñas es Matías Zunino. Resta por saber quién es el que sale, y la duda parece estar entre Kevin Ramírez y Gustavo Lorenzetti, quien tuvo una buena actuación frente a Danubio.



Si Gutiérrez sigue confiando en el mismo equipo que venía poniendo, el que saldrá será el argentino, quien puede ser una carta para el segundo tiempo.



En el resto de la oncena, dejando de lado las situaciones de Mejía y García, no habrá novedades ya que jugarán Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña, Gabriel Neves, Ramírez o Lorenzetti, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio. Mathías Cardacio podría ser el sustituto de “Rafa” si no llega.