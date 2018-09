Esperan a Cardacio hasta último momento

Defensor Sporting lleva dos días de entrenamientos en la presente semana y el capitán Mathías Cardacio aún no ha podido mover un dedo. Es que la lesión, una contractura en la zona de gemelos por la cual tuvo que salir antes de la media hora de juego en el partido frente a Progreso, tiene al “Bochita” a maltraer.



El volante sigue dolorido, la molestia prácticamente no cedió nada desde el día del partido, por lo que es muy difícil que llegue a jugar con Cerro, pero el técnico Eduardo Acevedo quiere esperarlo hasta mañana.



Sabedor de la importancia que tiene Cardacio en su equipo, Acevedo se ilusiona con que mejore en estas horas y por eso lo quiere esperar hasta último momento.



Recién mañana, 24 horas antes del partido frente a los albicelestes (que se jugará en el Parque Capurro) se tomará la decisión. Si el capitán no ha experimentado mejoría, se le descartará del partido y se le realizará un estudio para confirmar la entidad de la lesión.



Hasta ahora se le ha venido tratando como una contractura, pero si la situación sigue incambiada se le hará el estudio de imagenología para descartar una rotura fibrilar.



Hoy Cardacio está complicado para enfrentar a Cerro y si se confirma su baja, ésta se sumará a la de Pablo López, que ya quedó descartado para el juego del sábado porque se resintió de su lesión, la que no le permitió jugar en la sexta fecha frente a Nacional. Aunque también en el caso del isabelino, Acevedo mantiene la ilusión de que finalmente pueda ser de la partida.



Seguramente Matías Santos ocupe el lugar de Pablo López y Ramiro Cristóbal juegue por Cardacio.



Hoy y mañana entrenarán en el Franzini y es probable que Acevedo ya pueda tener un panorama más claro.