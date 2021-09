Especialistas del continente ven a Uruguay clasificando al Mundial de Catar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estamos en la mitad de las Eliminatorias, Uruguay viene de una triple fecha en la que sacó siete puntos de nueve posibles y quedó bien perfilado para la segunda ronda en el tercer lugar, y más pensando en que se viene una compleja triple jornada en la que la Celeste enfrentará a Colombia en el Gran Parque Central, y de visitante a Argentina y Brasil.

Ovación le consultó a siete especialistas deportivos del continente cuáles piensan que serán las selecciones clasificadas al Mundial 2022 y cómo ven a la Celeste, y hubo unanimidad en que Uruguay estará en Catar. Opinan que Argentina y Brasil están a otro nivel y que en un segundo escalón vienen Uruguay, Colombia y Ecuador. Además, algunos destacaron el presente de Giorgian De Arrascaeta y la figura de Óscar Tabárez.

RECAMBIO. El ecuatoriano Jaime Macias opinó que “el recambio generacional que se viene anunciando y que se viene pidiendo, un poco forzado, un poco con convicción, se ha dado. A mi gusto había un cierto grado de incompatibilidad entre la antigua generación y la nueva generación, por ritmo, por posiciones, por características de juego. Por ejemplo, Brian Rodríguez y Álvarez Martínez son chicos que pueden jugar por dentro, por fuera, que tienen gol; son distintos al típico delantero uruguayo, se acoplaron muy bien al mediocampo de Valverde, Bentancur y compañía y le dieron un rol protagónico a De Arrascaeta jugando en su posición. En defensa no hay dudas que Araújo y Giménez le dan mucha seguridad a Uruguay”.

INDIVIDUALIDADES. El argentino Alejandro Casar afirmó que “Uruguay debería clasificarse porque tiene bastante más que otras selecciones, más allá del momento de Ecuador, creo que nombre por nombre es más Uruguay. Si Uruguay consigue volver a plasmar aquello que supo ser en algún momento, ese equipo durísimo y con dos tanques adelante como Suárez y Cavani a los que abastecían, no debería tener problema aunque la dificultad es el volumen de juego y evitar concesiones defensivas. A nivel individual, la Celeste solo está por debajo de Argentina y Brasil en jerarquía y quizás a la par de Colombia”.

PROCESO. Edgar Cantero, de Paraguay, comentó: “Soy fanático de este Uruguay. Se nota el trabajo de base desde inferiores con el maestro Tabárez. Hoy tienen otras figuras que no fueron perdiendo la esencia del fútbol uruguayo. Encontraron recambio, que siempre es uno de los temores que tienen nuestras selecciones; de hecho, nos toca esto con Paraguay y hemos sufrido porque no fuimos a los últimos dos Mundiales. Uruguay es referencia con De Arrascaeta, Valverde, Bentancur, Araújo, etc. Tienen recambio, lo fueron llevando de a poco y es mérito de Tabárez. Sin dudas que Uruguay es de las selecciones más respetadas del continente.

GIORGIAN. El narrador venezolano Carlos Domínguez dijo que “a Uruguay la veo muy bien, un equipo que enderezó el rumbo sin sus principales referentes en ataque como Suárez y Cavani. Parece que las alternativas que ha tenido el maestro están dando resultados. Me gusta ver a De Arrascaeta como líder de esta selección, necesitaba ese protagonismo para ser el líder y marcar diferencias con la selección. Hay que dejar trabajar a Tabárez. Hay momentos que las cosas no salen pero Uruguay está superando ese momento”.

EQUILIBRIO. Raisa Simplicio, de Brasil, sostuvo que “Uruguay está encontrando su camino; se vio que es un equipo que pelea, jugó más bonito, con una mayor intensidad. Incluso Giorgian fue un jugador clave, importante, porque siempre juega muy bien acá en Brasil con su historia con Cruzeiro, con Flamengo, y hay una gran expectativa por su fútbol en la selección. En los últimos partidos jugó bien, feliz, tranquillo y demostró que puede ser un jugador importante para Uruguay, que lo necesita. Uruguay está en un momento de crecimiento y va a ser un rival complicado para Brasil. La confianza está regresando para la Celeste, está yendo de menos más, está encontrando un equilibrio y estamos viendo su mejor versión en Eliminatorias”.

POCO TALENTO. El colombiano Gabriel Meluk, editor del diario El Tiempo, analizó: “Uruguay está tratando de encontrar en el fútbol de antes las figuras de hoy y esa amalgama siempre trae problemas porque para empezar ningún jugador es exactamente igual al otro y hay unos próceres que son muy difíciles de hacer olvidar, entonces siempre va a estar la comparación de si este es mejor que el anterior, y eso siempre es un lío. Veo a un Uruguay con poco talento, tal vez de las selecciones uruguayas menos talentosas de los últimos años, especialmente después de Sudáfrica. Les está haciendo falta un tipo, el que siempre han tenido, un Bengoechea, un Forlán, que tenga el pie, como dicen ahora los técnicos acá en Colombia, con más sensibilidad para el balón”.

CASO ATÍPICO. Por último, el peruano Gustavo Peralta señaló que “Uruguay jugó la última triple fecha sin Suárez y sin Cavani y encontró nuevos jugadores que demostraron estar a la altura. Uruguay es un caso atípico en el mundo, es un país chico pero que tiene cantidad de futbolistas al mismo nivel que Brasil y Argentina, y que se ponen la celeste y rinden como si hiciera dos Eliminatorias que juegan; habla del ADN con el que se nace y de tener un tipo de mucha inteligencia como Tabárez, cuestionado por lo que se veía, pero que es garantía para asistir a una Copa del Mundo”.

Jaime Macias (Ecuador) Fútbol Infinito “La tabla está partida. Es obvio que Argentina y Brasil van a clasificar, después va a ser muy parejo, pero pienso que el 3, 4 y 5 van a ser Uruguay, Colombia y Ecuador. Aunque es bastante impredecible porque, por ejemplo, a Colombia le faltan los dos partidos con Brasil y a Ecuador le faltan los dos con Venezuela y eso puede ser determinante”.

Alejandro Casar (Argentina) La Nación - LN+ “Argentina y Brasil está cortados. Después veo a Ecuador un poco por arriba del pelotón, a Colombia con una progresión positiva y a Uruguay lo veo extremadamente irregular. Cambió muchos jugadores y modificó cosas que eran inamovibles y se cambiaron en función de obtener resultados. Hay emblemas como Godín que no están funcionando”.

Carlos Domínguez (Venezuela) Relator de la Liga Venezolana “Brasil y Argentina van a clasificar. Uruguay pienso que también, enderezó el rumbo y será muy difícil que lo saquen. Colombia va a clasificar y Ecuador iría al repechaje clasificándose también. Son justamente los que están ahora arriba. Pero hay una diferencia abismal entre los dos primeros y el resto; veo bien en un segundo plano a Uruguay y Colombia”.

Raisa Simplicio (Brasil) Goal Brasil “Pienso que al Mundial van a clasificar Brasil, Argentina, Uruguay mientras que Ecuador y Colombia van a luchar por el cuarto lugar y el repechaje. Después está Paraguay que pienso que va a pelear por ese quinto cupo un poco más atrás, pero considero que es muy difícil que llegue al Mundial, al igual que Perú y Chile. Han quedado complicados”.

Edgar Cantero (Paraguay) ESPN y Pelota Tata “Argentina y Brasil, que son los que siempre van, van a clasificar, está claro. Pienso que Uruguay claramente también y a la otra selección que veo en el Mundial de Catar 2022 es a Colombia. Después el resto va a pelear por el quinto puesto y es ahí donde entra Paraguay; Ecuador, Perú y Chile son las otras selecciones que van pujar por el repechaje”.

Gabriel Meluk (Colombia) Editor del diario El Tiempo “Pienso que los clasificados van a ser Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador; no sé cuál de esos últimos dos, incluso Uruguay, van a pelear por el repechaje, pero si me apuras te digo que van directo los tres de siempre (Brasil, Argentina y Uruguay) más Colombia, y Ecuador yendo al repechaje, donde tiene chances de clasificar al Mundial”.