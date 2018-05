La especial carta de Luis Suárez a Andrés Iniesta por su salida del Barça

"Amigo Andriu. Desde hace 4 años que llegué al Barcelona, y aunque antes de llegar ya tuvimos relación, desde el primer día sentí que eras una persona diferente. No era un momento nada fácil para mí, al contrario, pero tu desde un inicio me trasmitiste tu calor y confianza. Me apoyaste en todo momento", comienza la carta refiriendo a la situación con la que Suárez llegó al club con la sanción de FIFA.

"No voy a descubrir ahora el gran futbolista que sos y que has defendido con pasión, entrega y orgullo estos colores desde que tenías 12 años. Un ejemplo para todos y cada uno de los que estamos en el Barça", agregó.

Finalmente cerró diciendo: "Hermano, te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Estoy convencido que será muy exitosa, hablando de ti no puede ser de otra manera. Sos un grande. Gracias por todo capi, te echaremos de menos, mucho de menos".