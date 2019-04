El eslabón débil del proceso: Uruguay fue a solo tres mundiales de siete en Sub 17

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que Óscar Tabárez se puso al frente de Uruguay con su proyecto de Institucionalización de los Procesos de Selecciones Nacionales, todos los mundiales de mayores y Sub 20 han tenido a la Celeste entre los equipos clasificados. Sin embargo, con la Sub 17 no pasó lo mismo: de siete copas del mundo, solo se obtuvo el cupo a tres.

De 2007 a 2019, por la Sub 17 pasaron cuatro entrenadores y siete planteles. Algunos futbolistas luego llegaron a la Sub 20 y posteriormente a la mayor. Incluso una generación no clasificó al Mundial Sub 17 y luego fue campeona sudamericana Sub 20. También sucede que la mayoría de los jugadores que integran un Sub 17 ya no llegan a la Sub 20. En los dos años que pasan entre una y otra categoría, otros futbolistas se destapan en juveniles y llegan a Primera División.

La generación de Martín Cáceres, Luis Suárez y Edinson Cavani que fue Sub 20 en 2007, si bien mantuvo a varios jugadores en el plantel, en 2005 no contaba con ninguno de los tres para el Sub 17. Entre los 17 y los 19 años hay una etapa de maduración y profesionalización, que puede ser una de las claves para que se produzcan resultados tan dispares.

La era Marcenaro.

El primer DT Sub 17 del proceso Tabárez fue Roland Marcenaro, que estuvo al frente de dos generaciones. La primera disputó el Sudamericano de Ecuador en 2007 y no logró pasar al hexagonal final. Dos años después, solo cuatro futbolistas de ese plantel integraban la Sub 20 y apenas dos llegaron a la mayor: Sebastián Coates y Jonathan Urretaviscaya.

En el Sudamericano de 2009 en Chile, Marcenaro sí obtuvo la clasificación a la Copa del Mundo, finalizando en tercer lugar. En el Mundial de Nigeria, llegaron hasta cuartos de final siendo eliminados por España en los penales. Seis futbolistas de esa generación repitieron en la Sub 20 de 2011, pero el único que logró una convocatoria con la mayor fue Diego Polenta, quien no debutó.

DT del proceso.

Luego del Mundial de 2009, Marcenaro dejó la Sub 17 y su lugar pasó a ocuparlo Fabián Coito, que venía de la Sub 15. Con este entrenador se produjeron las mejores actuaciones de los menores de 17 años y las últimas clasificaciones a los mundiales.

Gastón Silva y Emiliano Velázquez, de Sub 17 en 2013 a la mayor unos años después. Foto: Archivo

En el Sudamericano de 2011, Uruguay fue segundo, clasificó al Mundial y tuvo al goleador del torneo: Juan Cruz Mascia. En el Mundial de México, llegó a la final y cayó 2 a 0 ante el anfitrión. Del Sub 17 al Sub 20 de 2013 quedaron ocho jugadores que estuvieron en el Sudamericano y uno que se sumó para el Mundial. A la mayor llegaron dos: Gastón Silva y Emiliano Velázquez.

Coito, el más exitoso en Sub 17

Duración: cuatro años (2009-2013) Antecesor: Ruben Mercenaro Predecesor: Santiago Ostolaza El proceso de Tabárez no da solo jugadores y Coito es la clara muestra de ello. Inició en la Sub 15 y pasó por todas las categorías juveniles hasta que emigró a Honduras. En Sub 17, clasificó a dos mundiales y llegó a una final del mundo.



En 2013 siguió Coito y Uruguay se volvió del Sudamericano de Argentina con la clasificación al Mundial de Emiratos Árabes Unidos tras obtener el cuarto puesto y el premio al goleador del torneo para Franco Acosta. En el Mundial llegó a cuartos de final, perdiendo 2 a 0 con Nigeria, el campeón del torneo. En 2015 Coito asumió como DT de la Sub 20 y para el Sudamericano de la categoría citó a seis jugadores que utilizó en el Sudamericano Sub 17 y a uno más que había llevado al Mundial. Hasta el momento, el único que hizo todo el recorrido hasta la mayor fue Mathías Suárez.

El año de Ostolaza.

En el Sudamericano Sub 17 de 2015, que se jugó en Paraguay, el equipo de Santiago Ostolaza terminó primero e invicto la primera fase, pero en el hexagonal final quedó quinto y no pudo ir al Mundial. En 2017, siete jugadores de ese plantel se consagraron campeones sudamericanos Sub 20 y cinco fueron al Mundial de Corea del Sur, en el que llegaron a semifinales. A la mayor llegaron Federico Valverde y Marcelo Saracchi. Además, Nicolás Schiappacasse es el segundo capitán de la Sub 20 actual.

Valverde fue figura en la Sub 17 de 2015, pero no llegó al Mundial. Foto: EFE

Tiempos de Garay.

En 2017, la Sub 17 quedó en manos de Alejandro Garay, que venía de dirigir a la Sub 15. En el Sudamericano de Chile no pasó la primera ronda y para el Sudamericano Sub 20 de este año, Coito, citó a cinco de ellos: Mauro Silveira, Franco Israel, Edgar Elizalde, Juan Manuel Sanabria y Thomás Chacón. Aún sin lista para el Mundial de Polonia, Gustavo Ferreyra ha incorporado a los entrenamientos de preparación a otros cinco: Nahuel Suárez, Brian Rodríguez, Santiago Rodríguez, José Neris y Facundo Milán.

Garay: se le escapó en los descuentos

Alejandro Garay dirigió a la selección Sub 17 en dos torneos sudamericanos pero en ninguno pudo obtener la clasificación a la Copa del Mundo. En la última fecha, Uruguay estaba clasificado hasta los 93', cuando llegó el gol peruano.



Garay siguió en el cargo para el Sudamericano de Perú este año pero Uruguay volvió a quedar fuera del Mundial, esta vez con una derrota ante Perú en los descuentos. Esta generación tendrá una revancha en la Sub 20 de 2021. ¿Cuántos de ellos llegarán?