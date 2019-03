“En algún esfuerzo o pique se sintió la altura”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jugar en la altura no era algo inédito pata Agustín Canobbio y quedó demostrado porque tuvo un gran despliegue anoche: “Me sentí bien y creo que me sirvió el pasado Sudamericano acá en Quito. Me ayudó esa experiencia pero después de algún pique o esfuerzo físico se sentía altura aunque ya podía recuperar más rápido”, contó.

En cuanto al rendimiento del equipo, el atacante remarcó que “sabíamos que teníamos que tener la pelota para no hacer tanto desgaste y poder descansar en ese armado del ataque y lo logramos. Pudimos generar situaciones de gol por afuera, pero no concretamos”.

Agustín Canobbio tuvo un importante despliegue hoy en #Quito. “Me sentí muy bien porque ya sabía lo que era jugar acá”, dijo además de analizar un partido en el que también tuvo que colaborar mucho para defender en #Peñarol. pic.twitter.com/4lyiSuBGQG — Enrique Arrillaga (@arrillagae) March 8, 2019

Por último, Canobbio recordó que “este partido ya pasó, ahora el domingo tenemos un partido muy importante y tenemos que focalizarnos en eso”.