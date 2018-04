"Escuché que querían a Zlatan y les di a Zlatan"

Para Zlatan Ibrahimovic no hay un final cercano, en su carrera como futbolista, que aparezca en el horizonte. A los 36 años el fútbol sigue recorriendo sus venas con una la misma intensidad con la que consiguió defender la camiseta de varios de los mejores equipos del mundo.



Su llegada a la MLS fue muy especial y no defraudó. Como él mismo lo dijo "cuando llego a un nuevo equipo, siempre marco en mi primer partido, no quería que fuera diferente esta vez", dijo tras la gran actuación que le permitió a Los Ángeles Galaxy dar vuelta el partido que perdía 1-3 contra su vecino Los Ángeles FC.



"Escuché al público decir 'queremos a Zlatan', 'queremos a Zlatan'. Y les di a Zlatan", sentenció el delantero al comentar los dos goles en su debut en la MLS.



"Siento que jugué 40 partidos en estos 20 minutos. Fue por culpa de todo, el jet lag, no haber jugado desde hace tiempo...", dijo el atacante de 36 años, que aterrizó en Los Angeles el jueves, se entrenó el viernes y el sábado con dos tantos le dio el triunfo 4-3 a los suyos.



"Tenía mucha adrenalina porque hacía mucho que no jugaba. Paso a paso, necesito ir adquiriendo ritmo", aseguró el sueco, quien había disputado su último encuentro el 26 de diciembre con la camiseta del Manchester United.



"Estoy súper contento porque el equipo trabajó mucho. No es fácil cuando todo es nuevo, tienes un montón de nuevos jugadores y menos para mí porque hacía mucho calor. ¡Después de 10 minutos estaba pidiendo crema solar", apuntó entre risas.