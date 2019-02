Santiago Rodríguez: "Escuché jugadores de Peñarol que dijeron que estaba mal echado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

RELACIONADAS La gran noche del "Conde" del arco By Edward Piñón La gran noche del "Conde" del arco La gran noche del "Conde" del arco Este Nacional ya tiene marca registrada By Edward Piñón Este Nacional ya tiene marca registrada Este Nacional ya tiene marca registrada

Se la bancó solo en ofensiva y generó el gol de Marcos Angeleri. Aunque vio la roja en el segundo tiempo, el juvenil Santiago Rodríguez fue uno de los puntos altos de Nacional en la consagración de la Supercopa Uruguaya.

"El sentimiento es de felicidad. La expulsión obvio que te deja algo, pero no siento bronca: salimos campeones y es lo que importa", señaló este lunes a la mañana en 100% Deporte (Sport 890).

"Me parece que con una tarjeta amarilla se solucionaba. Le pedí a (Andrés) Cunha explicaciones por la expulsión y no me las dio. Escuché jugadores de Peñarol que dijeron que estaba mal echado", contó y confesó que le pidió perdón al DT por dejar al equipo con uno menos.

El plantel

"Somos un grupo muy unido. Eso se va a ver a lo largo del año. Todos mis compañeros me dicen que disfrute y sea yo mismo. 'Palito' (Pereira) me da muchos consejos, no solo futbolísticos si no también para la vida en general".

El apoyo

"El hincha siempre está apoyando. El sábado metieron tremenda fiesta en el Parque, sin importar el horario. Eso lo valoramos mucho".

Corazón tricolor

"Llegué a Nacional cuando tenía nueve años. Desde ahí no me fui más. Siempre supe lo que quería, siempre quise ser jugador de fútbol... Nunca salí a bailar, me perdí cumpleaños, todo por mi sueño y la verdad es que valió la pena. Hoy estoy compartiendo plantel con jugadores que yo veía desde chico por la tele. Valoro muchísimo cada momento con ellos. El primer día sentí nervios por saber cómo eran como personas".