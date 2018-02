Se hacen escuchar: Árbitros intimaron a AUF y Tenfield por su imagen

“Nunca tuvimos un ingreso económico por derecho de imagen. Y está claro que somos un actor más del espectáculo”, explicó Marcelo De León, actual presidente de Audaf, en el programa 100% Deporte (radio Sport 890.

“No pueden enfocarnos antes, durante y después del partido. Estamos hace más de tres años con este tema y aún no hemos podido resolverlo. El fútbol va camino a no ser televisado hasta que no se solucione el tema con los árbitros y los jugadores”, agregó bastante ofuscado el juez de línea.

Por su parte, Ignacio Alonso, secretario de asuntos económicos y financieros de la AUF, explicó a la misma emisora minutos más tarde: “Vamos a conversar con Audaf para ver el alcance práctico de esta nota. Nosotros entendemos que no hay una afectación a la disputa de la fecha”. Es que si bien no corre riesgo de jugarse la segunda jornada del Torneo Apertura, en los próximos partidos los jueces podrían tomar la determinación de no arbitrar si los encuentros del fútbol uruguayo son televisados. En este sentido, los jueces del fútbol uruguayo quieren que esta situación se solucione cuanto antes porque ya llevan mucho tiempo esperando y se cansaron de vivir esta situación sin que la misma tenga una evolución.

“El derecho de transmisión de los partidos de fútbol es facultad exclusiva, sin depender de ninguna autorización de la AUF”, finalizó, mientras tanto, Ignacio Alonso.

Vale recordar que la gremial de árbitros presentó el pasado jueves una carta intimando a los neutrales de la AUF para que les entreguen la documentación sobre los contratos de televisación que los une con Tenfield para analizarlos y determinar a quién se le debe realizar el reclamo por sus derechos de imagen.

Las próximas horas serán clave para encontrar una solución.

Sin medida práctica

Según afirmaron los árbitros, este fin de semana Audaf no tomará ninguna medida práctica y arbitrará con total normalidad.

La voz del abogado

“Los jueces cobran por arbitrar, pero no por la comercialización de su imagen. No está en el contrato de trabajo”, dijo De los Santos.