Escalofriante: el jugador turco que mató a su hijo de 5 años "porque no lo quería"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cevher Toktas (32 años) es un zaguero nacido en Turquía que pasó por varios equipos del fútbol de aquel país, aunque en este 2020 estaba defendiendo al Bursa Yıldırımspor, un club que está jugando una liga regional. En 2009 llegó a jugar en Primera División, aunque la mayoría de su carrera la hizo en Segunda y Tercera.

Este futbolista está en el ojo de la tormenta porque confesó en las últimas horas un atroz crimen, que es verdaderamente escalofriante: mató a su hijo de cinco años tras asfixiarlo durante 15 minutos.

Toktaş llevó a su hijo a un hospital de Bursa (noroeste de Turquía) el 23 de abril, porque su hijo tenía tos y fiebre alta, los síntomas del COVID-19. Tras constatarse que efectivamente su hijo tenía el virus, ambos fueron puestos en cuarentena.

Nadie había sospechado nada del crimen porque la asfixia es una de las causas de muerte que provoca precisamente el coronavirus; pero el propio Toktaş fue a una estación de policía a confesar lo que había hecho cuando habían quedados solos en la habitación del hospital.

"Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí", confesó a la Policía.

"Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no lo quería. No tengo ningún problema mental", agregó en su declaración. La muerte nada tuvo que ver porque su hijo tuviera COVID-19, según señaló.

El cuerpo del niño de cinco años será exhumado para la autopsia y hay grandes posibilidades de que el futbolista sea condenado a cadena perpetua, una sanción que existe en Turquía.