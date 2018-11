Errores fatales que hacen ruido

El fútbol es un deporte en el que el error está siempre a la orden del día. De todos los protagonistas. Tanto de jugadores, como directores técnicos y hasta de los árbitros. En la mayoría de los partidos, el resultado se vuelca a un lado por algún tipo de falla. Son pocas las veces en la que gana un equipo solamente por las virtudes propias. En otras ocasiones es una mixtura entre errores y virtudes.



Lo que le ha pasado a Nacional en los últimos años en las copas internaciones es, al menos, llamativo. Ha cometido errores puntuales y groseros, teniendo a diferentes protagonistas. Y lo peor para los intereses tricolores es que han sido falla en momentos clave de las competencias, cuando el equipo se está jugando el pasaje a una instancia decisiva en encuentros importantes.



Pasó el miércoles. Esta vez le tocó a Esteban Conde, un arquero confiable, de muy buenas condiciones técnicas y que es bueno jugando con el pie. De hecho, fue uno de los argumentos determinantes para que Gustavo Munúa pidiera su contratación en 2015, cuando el “Coco” empezó como titular y no largó más su lugar.



Nacional consiguió un valioso empate a uno de visitante en Río de Janeiro contra Fluminense y el 0-0 en el Gran Parque Central le alcanzaba para clasificar a las semifinales. Pero a los 48’ pasó la incidencia fatídica en la que Conde se confió, jugó de memoria en un pase con el pie con la intención de llegar a Alfonso Espino, pero el mismo fue interceptado por Junior Sornoza, quien rápidamente se la pasó a Luciano en el centro del área. El centrodelantero enganchó como un maestro y desparramó al arquero y a Christian Oliva, que había llegado a auxiliar, y metió la pelota en el fondo de la red pese al esfuerzo de Rafael García.



Con ese tanto se sentenció el juego. Aunque hay que tener en cuenta que el de Conde no fue el único error de Nacional en el partido. De hecho, los tricolores jugaron uno de los peores partidos del semestre, porque generaron muy poco y cometieron varios errores en la retaguardia. Lo que sucede es que los yerros de los guardametas siempre son más evidentes, porque por lo general terminan en goles.



Está claro que el error fue clave en el desarrollo del trámite, porque Nacional tenía que tener otra postura desde el tanto y salir a buscar el resultado. Pero fue uno de tantos en una noche negra.



Vale recordar que fue el único gol en contra que recibió Nacional en este 2018 jugando en casa por copas internacionales (en ocho partidos), lo que habla a las claras de lo importante que fue Conde en el recorrido de Nacional por las copas internacionales.



Sin embargo, ese hecho tampoco tapa lo que sucedió el miércoles a la noche.



Algo similar pasó en la propia Libertadores de este año, cuando Nacional llegó al último partido de la fase de grupos -tras sortear dos fases previas contra Chapecoense y Banfield- con un panorama favorable, donde hasta perdiendo por un gol clasificaba a los octavos de final.



El gol de Zunino en La Plata contra Estudiantes generó todavía más optimismo, pero en el segundo tiempo los argentinos hicieron tres tantos y dejaron afuera a los tricolores con el 3-1. Ya en el hora, cuando el juego estaba 2-1, Diego Polenta intentó salir jugando en un momento en la que había que rechazar, el capitán la perdió y la jugada terminó con un penal dudoso de Diego Arismendi, que terminó con el tercer gol de Estudiantes.



Otro ejemplo es lo que sucedió en la Libertadores del 2017. Tras el 1-0 en contra en Montevideo contra Botafogo (en un partido donde Bascuñán no cobró una clarísima mano, que era penal para Nacional), los albos cayeron 2-0 en Brasil con dos tantos en los primeros minutos. El primero por una falla en la defensa de la pelota área y el segundo tras un error de Agustín Rogel, que intentó pasarle la pelota a Conde y quedó corta.



Otra vez, es momento de dar vuelta la página y pensar en el Campeonato Uruguayo.

