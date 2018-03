Un error le sacó el punto a Defensor Sporting

Primer tiempo.

Es cierto que Cerro Porteño lastimó en un momento complicado como suele ser el inicio del partido, pero lo cierto es que con el paso de los minutos la presión del elenco local disminuyó.



Los dirigidos por Zubeldía no pudieron mantener la misma presión que en los primeros minutos, pero de todas maneras se fueron al descanso con una distancia en el marcador que siempre es suficiente.



Pese a un aviso de Ayrton Cougo a los cuatro minutos, a los 8' anotó la apertura el elenco local. Luego de un tiro de esquina corto que tomó desatento a los de Acevedo, apareció dentro del área el goleador Diego Churín. Cabezazo para mandarla a guardar y poner la primera diferencia.



A partir de allí, los minutos siguientes fueron todos del elenco local pero que no pudo lastimar de la misma manera que lo había hecho en los primeros minutos. Defensor tuvo de las suyas con un remate de Rabuñal que no la pudo calzar bien y un potente disparo de Benavídez que despejó el arquero rival al córner.



De todas maneras, la chance más clara después del gol fue para el Ciclón de Barrio Obrero luego de que Alfio Oviedo estrellara un disparo a colocar en el horizontal, cuando Reyes solamente atinaba a mirar.

Segundo tiempo.

Defensor Sporting le pagó con la misma moneda a Cerro Porteño y así como el local el anotó en el inicio del partido, los violetas le hicieron lo mismo pero en el comienzo del complemento cuando el Ciclón buscaba aguantar el resultado.



Luego de una buena jugada personal de Mathías Suárez por derecha, apareció solo dentro del área Benavídez para definir cruzado y poner el tanto que marcó la igualdad que puede ser muy importante para los de Eduardo Acevedo.



La más clara la tuvo Alfio Oviedo promediando la segunda parte cuando luego de dos cabezazos se escapó derecho rumbo al arco de Guillermo Reyes. Cuando intentó dejarlo por el camino, el arquero violeta achicó bien el arco y le robó la pelota para salvar a Defensor.



En el resto del segundo tiempo pasó poco y pareciera que el gol de Defensor Sporting le dolió mucho al local que no pudo imponer la presión de la primera parte, aunque encontró el gol en la última jugada del partido.



Los minutos pasaron y los cambios no hicieron efecto para el equipo de Luis Zubeldía que parecía que perdía dos unidades en casa, aunque en la última pelota Churín volvió a encontrar el gol. De todas maneras, cabe rescatar que el delantero estaba en offside cuando definió ante la salida de Guillermo Reyes.