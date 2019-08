Pese a las lluvias, el partido en Melo se juega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Abundante fue la lluvia que cayó sobre Melo en la madrugada del sábado, previo al partido que Cerro Largo debe disputar frente a Fénix por la última fecha del Intermedio.

Esto llevó a que la disputa del encuentro se pusiera en suspenso en la mañana de este sábado, aunque cabe tener en cuenta que los arachanes son uno de los equipos, junto a Liverpool y Plaza Colonia, que definen la Serie B de dicho certamen.

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, aseguró en el El Espejo Deportivo de radio 1010 que "hay un 20 por ciento de la cancha donde la pelota no va a picar. Los árbitros todavía no me han dicho la resolución".

Y precisamente Gustavo Tejera, el árbitro principal del encuentro, realizó las pruebas correspondientes en el campo del Estadio Ubilla y determinó, junto a los clubes, que el partido se jugará.