Ernesto Dehl: “Aguerre demostró que era un golero ganador”

Hace dos años Ernesto Dehl estuvo a punto de dejar Cerro Largo. El club había descendido en 2015 y desde entonces jugaba en la Segunda División. Fue en verano de 2018 cuando tomó una decisión que cambió todo: volver a contratar a Washington Aguerre.

“Aguerre fue un acierto. Estaba en el verano, antes de empezar la campaña de la Segunda División, y no sabía si me quedaba o me iba. Estaba pensando qué hacer”. Entonces se dijo: “Voy a dejar algo, voy a contratar al golero. Si me voy, igual dejo al golero; porque tengo que tener un golero ganador; Aguerre demostró que era un golero ganador”, recordó. El artiguense ya había estado en 2016 en el arachán.

Después “se había ido a Plaza, no había funcionado; había jugado muy poco. Pero en Cerro Largo había jugado muy bien. Aguerre es fundamental, de esos jugadores que hay que pagarlos porque vale; porque nunca tiene peros; porque cuando pierde no busca excusa, sabe que perdió por él, por el grupo, por el equipo. Ese tipo de jugadores hacen a Cerro Largo, hacen que haya sido inexpugnable el Ubilla”, le comenta el presidente de Cerro Largo a Ovación en relación a los 19 partidos sin derrotas en el estadio de Melo.

“Yo soy hincha de Aguerre, a mí me gusta ese tipo de jugador. Tengo un prototipo raro. Me gusta el defensa que no se complica y un golero que mande. Arriba que hagan todas las maravillas que quieran, abajo que no compliquen”, agrega quien cumplió recientemente 13 años al frente del club.



Dehl va más allá y confía en su golero para enfrentar a Peñarol en la última fecha del Torneo Clausura.

“Le tengo plena confianza. Danielo también. Va a ser Superman. Es un chico que su comportamiento es espectacular; no es de los chicos que salen. No lo ves en un boliche. Es profesional, profesional. Tiene eso en los partidos que hay que corregirlo, pero es un golero que tiene físico europeo”, finaliza.

SINÓNIMOS La importancia de Danielo Núñez para el club.

Si al hablar de Ernesto Dehl es hablar del presidente de Cerro Largo, mencionar a Danielo Núñez es igual que nombrar al club.



Hace unos años Ernesto Dehl estaba en la esquina de su negocio en Río Branco cuando vio llegar a Danielo Núñez en una moto. “¿Tú me das una posibilidad en el club?”, le dice el DT. “Mirá, en este momento tengo un técnico, pero me gustaría porque me han hablado muy bien de ti, me han dicho que sos el técnico joven más exitoso del departamento”, le respondió Dehl a quien había comenzado como entrenador a los 17 años en Melo Wanderers.

Primero lo designaron gerente deportivo. Ahora “Danielo Núñez es Cerro Largo”, dice el presidente. Es el técnico que más dirigió al club y viceversa, es el club al cual más dirigió el técnico. “Entiende la idiosincrasia del pueblo”, acota Dehl.

Pero tiene dos ideas contrarias para el futuro de Danielo Núñez en 2020, cuando el club juegue por primera vez la Copa Libertadores. “Es una sensación rara. Me gustaría que se fuera”, dice y explica que es “porque tiene que hacer la diferencia” en el exterior. De todas formas, si el DT no se va, él lo tiene claro: “Pero si Danielo está, ni lo pienso”.

acuerdo El vínculo clave entre Cerro Largo y Boca Juniors.

Un tercer aspecto clave en el presente de Cerro Largo, tercero en la Tabla Anual con chance de ganarla, es el convenio hecho con Boca Juniors.



“Si te ponés a pensar, es insólito el acuerdo con Boca. Estamos a dos pasos de Porto Alegre, de dos instituciones muy grandes, no tanto como Boca Juniors, pero sí grandes como Gremio e Inter. Habíamos intentado un acuerdo con ellos, fuimos dos o tres veces pero no se acercaban nunca. Con Boca tuvimos una reunión y le manifestamos la verdad, que fue lo que a Boca lo asombró y le interesó”, cuenta Dehl.

En esa reunión Cerro Largo explicó que “eramos un equipo chico, del interior; que veníamos de Segunda, que queríamos crecer; que no veníamos a pedir plata, que pedimos colaboración: algún profesor para las inferiores, esas cosas. Y si tenían algún jugador, si tenían una superpoblación así como nos habían contado, también traer jugadores a Cerro Largo. Le dijimos que le pagabamos parte del salario”. Y así comenzó el convenio.

“Nos pusieron una serie de jugadores. Vimos los videos, me gustaron y hablé con Danielo. Ahí comenzamos a ir todas las semanas”. También fueron de Boca a Melo: “Aníbal Matellán (secretario deportivo), Nicolás Burdisso (director deportivo) y Nicolás Chiesa (ayudante), que se encargan de toda la parte fútbol”.

Antes Boca había mandado una persona a ver las instalaciones de Cerro Largo. Hizo un informe positivo que decía que era un club “humilde, pero de mucho valor. Este equipo se va a proyectar”. Y así fue; se proyectó y continúa en el continuo ascenso.