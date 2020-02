Erick Cabaco: "Fichar por el Getafe es un paso adelante en mi carrera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El Getafe confió en mí y voy a hacer todo lo posible para devolverle todo en la cancha. Quiero darles las gracias. Vine aquí porque quiero seguir creciendo en mi carrera. Sé las cosas que se están haciendo en el Getafe. Se está trabajando muy bien. Conozco el juego más o menos y me identifico con él. Es un club serio", dijo Erick Cabaco en su presentación oficial.



El jugador charrúa, que firmó un contrato por cuatro temporadas y procede del Levante, resaltó que en su primer contacto con el Getafe ha notado que todos sus compañeros son buena gente, humildes y, sobre todo, "muy trabajadores".



"Es un paso adelante. No sólo para mí, lo es para todo jugador que juega en un equipo que está en posiciones de 'Champions'. Es un paso para crecer en mí carrera", insistió.



Además, narró como se enteró del interés del Getafe y desveló que estaba centrado en un partido ante el Barcelona que tenía que disputar con el Levante mientras su agente estaba pendiente de las ofertas que le llegaban para cambiar de club.

"Confío mucho en mi agente, hago las cosas que me aconseja. Cuando salió lo de Getafe estaba encantado de venir. Fue una oportunidad muy buena. Levante y Getafe son polos opuestos. Aquí vengo a hacer lo que me diga el míster. Me identifico más con este juego, me voy a sentir más cómodo", manifestó.



Por último, indicó que ha tenido la oportunidad de hablar "mano a mano" con José Bordalás sin profundizar demasiado: "Nos presentamos y hablamos de lo que quería de mí", finalizó.