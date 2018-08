Ergas tuvo un debut que no olvidará jamás

Pocos minutos pudo jugar en Primera Robert Ergas con la camiseta de Defensor Sporting, porque se rompió los ligamentos cruzados. La lesión lo dejó un año y medio afuera de las canchas, pero se tomó revancha y hoy disfruta de un gran momento en Boston River.

Jugó los 90 minutos frente a River Plate en la primera fecha del Torneo Clausura, pero en la noche del miércoles debutó de manera internacional por la Copa Sudamericana con un triunfo ante Banfield.

“El resultado fue clave porque enfrentamos a un rival muy complicado como lo es Banfield”, comentó Ergas y agregó: “Lo merecíamos por cómo se dio el trámite del partido”.

“Vengo de momentos muy difíciles. Después de la lesión se me hizo muy duro volver, pero hoy en Boston River me siento bien. Es un club al que yo ya seguía antes de llegar y por eso me adapté rápido a la idea de Alejandro (Apud)”.

Sobre su gol sentenció: “Quedé muy contento. La verdad que fue una gran alegría y sirvió para que el equipo ganara, que es lo más importante”.

Es que el elenco del barrio Bolívar sacó una victoria muy importante ante el “Taladro”, que lo deja bien parado para el partido de vuelta que se llevará a cabo el próximo 1° de agosto en el estadio Florencio Sola.

“El partido allá será más duro que el de ayer (miércoles). Ellos van a tener la obligación de salir a ganar, pero nosotros confiamos en el potencial que tenemos para clasificar y hacer historia”, analizó Ergas.