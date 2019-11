Con los dos equipos grandes bajo la lupa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es EL partido. Está lindo... para verlo de afuera”, dijo en tono de broma Matías Rosa, técnico de Plaza Colonia, sobre el clásico. El equipo coloniense, de gran campaña, es uno de los que ya enfrentó a Nacional y Peñarol y por eso Ovación consultó a su entrenador para saber cómo ve a los dos grandes para el trascendente partido del próximo domingo.

“Son dos equipos que juegan a cosas opuestas. Tienen distintas filosofías de juego”, dijo Rosa. “Peñarol viene repuntando y tiene más protagonismo con el balón, pero Nacional puede ser más punzante. Nacional te espera, pero es difícil romper sus líneas defensivas. No creo que Gutiérrez salga de sus características. Es perfil bajo, hasta por su forma de ser. De repente te da la iniciativa, pero después te puede liquidar. Lo que tienen en común es la velocidad por las bandas”, analizó el entrenador de Plaza, quien cree que esta vez ninguno de los dos llega como favorito.

“Creo que está más para Nacional. Tiene ventaja en las dos tablas, no es mucha, pero no creo que la pierda”, finalizó Rosa. Es que esta vez Nacional y Peñarol llegan al partido más importante del calendario muy parejos. Los tricolores tienen un punto más que sus tradicionales rivales en la tabla del Clausura (27 a 26) y dos en la tabla Anual (68 a 66).

“Lo veo muy parejo, de verdad”, comenzó diciendo por su parte Paulo Pezzolano, el técnico de Liverpool. “Nacional había arrancado mejor el Clausura, pero luego tuvo algún traspié. Y Peñarol ha ganado en los últimos partidos. Son dos equipos sólidos que tienen velocidad por afuera. Nacional tiene más dinámica en la mitad de la cancha, pero Peñarol más experiencia”, analizó el entrenador campeón del torneo Intermedio. “Creo que va a ser un partido muy cerrado. Ninguno va a regalar nada y se va a definir por algún detalle. Los minutos finales van a ser clave. A Nacional le sirve más el empate, puede ser que Peñarol arriesgue un poco más al final porque necesita los puntos para depender de sí mismo, porque en el fútbol a nadie le gusta depender de terceros”, advirtió Pezzolano.

¿EMPATE? “Va a ser muy cerrado, primero por los planteamientos que hace el ‘Guti’, que nunca juega igual sino que planifica los partidos según el rival”, afirmó por su parte Julio César Antúnez, el técnico de Cerro.



“En este momento Peñarol viene de ganar varios partidos y eso le ha dado cierta confianza y también estabilidad, sobre todo con la incorporación de un hombre de área muy interesante como el español Xisco”, añadió el “Tola”.

“Creo que es uno de los clásicos más parejos que se van a jugar. No soy de vaticinar resultados, pero para mí no lo gana ninguno de los dos. Se van a cuidar porque después quedan tres fechas y todavía no hay nada definido. Creo que no salen de un empate. Va a ser un póker que deberán jugar con mucha inteligencia y ninguno de los dos entrenadores es tonto. Creo que se van a baraja los dos”, culminó el entrenador albiceleste.

Wanderers es otro de los equipos que ya ha enfrentado a tricolores y aurinegros en el torneo Clausura. Su técnico, Alfredo Arias, definió a los dos grandes como “diferentes, pero parecidos”.



“Los clásicos son impredecibles, pero creo que ahora ha cambiado el ánimo, sobre todo desde que nosotros los enfrentamos. Peñarol se recuperó y viene en racha ganando varios partidos. Tienen estilos diferentes y parecidos también. López y Gutiérrez son dos técnicos inteligentes que saben manejar sus planteles y tienen la experiencia de haber ganado campeonatos. Dentro de las diferencias tienen mucho parecido también. Aunque Nacional es un equipo más veloz y dinámico que Peñarol. Yo lo veo así. El mediocampo que encontró Nacional es muy dinámico, pero Peñarol ahora recuperó al ‘Cebolla’ (Rodríguez) y varios de sus jugadores tienen mucha experiencia”, explicó Arias, quien hizo hincapié a su vez en la paridad de ambos conjuntos en las dos tablas.

“Hay algo que también los iguala: que los dos han sabido estar arriba y han perdido esa ventaja. Los igualan muchas cosas. Después están las diferencias propias de los jugadores. Creo que va a ser un partido muy cerrado, que lo va a abrir el primer gol, si es que lo hay”, agregó el técnico bohemio.



Arias piensa que el clásico puede ser definitorio siempre que haya un ganador. “Los clásicos siempre marcan estados de ánimo. Si hay un ganador va a definir cosas por más que falten tres fechas después”.