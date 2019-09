Equipos con futuro difícil en el descenso respecto a lo de otros años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para Juventud, Rampla Juniors y Boston River no pinta nada bien la posibilidad de mantener la categoría. Los antecedentes de lo ocurrido el año pasado parecen condenarlos a los tres, puesto que los equipos que estaban a esta altura por debajo del promedio 1,100 perdieron la categoría. Y estos tres equipos están en esa condición en este 2019.

La diferencia que existe con la pasada temporada es que entonces bajaron dos instituciones y ahora bajan tres. La explicación es que en 2018 El Tanque Sisley no se presentó y automáticamente descendió. Una vez finalizado el año, fueron Atenas y Torque los que también se fueron a Segunda División.

Como se comprueba si se observan las tablas, hay dos equipos que repiten con el problema para mantener la categoría: Rampla Juniors y Racing. En 2018 a esta altura, es decir disputada la segunda fecha del Clausura, ambos estaban igualados en 1.131 en el antepenúltimo lugar, pero -como ya fue dicho- solamente bajaban dos y, por más que Torque hizo un buen segundo semestre, en el último partido cayó ante Fénix y descendió.

juventud El último en el descenso

Su situación es muy complicada. Pese a tener a uno de los goleadores del torneo, como lo es Joaquín Zeballos, el conjunto pedrense no logra ganar. Durante el Intermedio reemplazó en la conducción técnica a Álvaro Fuerte para darle la posibilidad a Pablo Tircornia, quien hasta ahora no pudo ganar. Último en la tabla del descenso. Para mantener la categoría precisa, al menos, sumar 20 puntos de los 39 que le quedan. Es decir que práctiacamente debe duplicar los que logró hasta ahora. Algo que no es menor es que debe enfrentar a los dos grandes: a Peñarol hoy en el Parque Artigas y a Nacional en el Gran Parque Central en la 15. Misión casi imposible.

RAMPLA JRS. Un cambio para ilusionarse

Lleva 26 puntos en el año y para salvarse precisa conseguir al menos 18 más para aspirar a no perder la categoría. El Picapiedra hizo un flojo Intermedio que le está pasando factura, pues ganó apenas un tercio de las unidades que disputó. Eduardo Espinel es quien está al frente del plantel, luego que pasaran tres entrenadores con magros resultados: inició el ya fallecido Julio César Toresani, luego estuvo Rosario Martínez y finalmente Espinel, con Gastón De los Santos como interino entre cada cambio de técnico. Está difícil para el Picapiedra.

BOSTON RIVER Chances ciertas de escapar

No está tan lejos de Racing, el rival al que debe alcanzar. Eso sí, necesita lograr al menos 17 puntos más en este Clausura, por lo cual debería finalizar con 18 unidades. Desde la llegada de Martín García ha repuntado en cuanto a la cosecha de puntos, aunque le cuesta sumar de a tres. De los últimos cuatro juegos empató tres y perdió uno.

danubio Debe cuidarse

Lleva ocho derrotas consecutivas, pero este año está fuera de peligro. La cuestión es que a este ritmo 2020 lo iniciará complicado.