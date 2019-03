Equipos europeos quieren reformar la Champions y preparan una Superliga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Reformar la la UEFA Champions League hacia 2024 y preparar una tercera competición que haga las veces de una Superliga se encuentran entre los objetivos que la Asamblea de Clubes Europeos (ECA) tiene en sus planes para los próximos años.

La ECA puso este lunes y martes, durante su Asamblea en Amsterdam, las bases para discutir cómo será el formato de las competiciones de la UEFA, entre ellas la Liga de Campeones, para el periodo posterior a 2024 y reiteró su rechazo al Mundial de Clubes propuesto por la FIFA.



"Hemos iniciado el proceso para desarrollar una visión para el futuro de las competiciones de clubes de la UEFA después de 2024", dijo el presidente de la ECA, Andrea Agnelli, ante la asamblea celebrada en Amsterdam en la que participaron los 232 clubes europeos que la forman.



"Este es el comienzo de un viaje que verá un mayor y profundo compromiso con todas las partes interesadas, antes de llegar a cualquier decisión formal", añadió Agnelli, que no dio más detalles sobre cómo se organizará la Liga de Campeones dentro de cinco años.



Una trabajo que verá inmersos, entre otros, a la propia junta directiva de la ECA y al Comité Ejecutivo de la UEFA.



El italiano se limitó a señalar, en la rueda de prensa posterior a la asamblea, que "la prioridad es mantener una competición que permita una participación abierta para todos y asegure un crecimiento saludable del sistema europeo".



Así mismo, Agnelli desmintió una información publicada hace días por el diario "Wall Street Journal", en la que se afirma que la UEFA y la ECA se han planteado que los partidos de la Liga de Campeones se jueguen los fines de semana, desplazando a los encuentros de las competiciones nacionales a días laborables.



El italiano dijo que en la reunión del pasado martes en Nyon, entre miembros de la UEFA y la ECA, "las palabras 'fin de semana' no fueron utilizadas", y aseguró "no entender de dónde viene" el origen de la información.



Por otro lado, la Asamblea General de la ECA rechazó el Mundial de Clubes propuesto recientemente, y que según la FIFA se celebraría en el verano de 2021 cada cuatro años.



"Hemos sido muy claros con la FIFA. Todos estamos de acuerdo en que, como se plantea ahora el Mundial de Clubes, éste no es satisfactorio", dijo Agnelli.



El presidente de la ECA recordó que son los clubes, y no la FIFA, quienes "hacen las inversiones a largo término", por lo que pidió "más detalles antes de comprometerse con un proyecto" como el Mundial de Clubes.



"Ellos proponen una competición que podría tener sentido a escala global, pero como se presenta hasta ahora no lo tenemos nada claro", dijo el italiano.



"Hemos enfatizado repetidamente que el Calendario Internacional de Partidos y las competiciones se acordaron y definieron hasta 2024. La prioridad principal en esta etapa debe ser que las partes interesadas realicen una evaluación detallada de cómo podría evolucionar el panorama del fútbol internacional post-2024. Para abordar competiciones específicas. La decisión de la FIFA de renovar su Copa Mundial de Clubes a partir de 2021 es algo que la ECA no puede apoyar ", indicó Agnelli.



Respecto a la posición de algunos de los clubes más poderosos de Europa, que estarían a favor de participar en el Mundial de Clubes, Agnelli dijo que "es legítimo que tengan posiciones individuales", pero que en este momento la asamblea de los clubes europeos lo rechaza.



Por otro lado, la ECA defendió la creación de una tercera competición europea de clubes, ya aprobada por la UEFA para el periodo 2021-2024 y que se unirá a las ya existentes Liga de Campeones y Liga de Europa.



"Queremos asegurarnos de que más equipos tienen la posibilidad de participar en el sistema europeo y permitirles crecer dentro del sistema", dijo Agnelli, pues de esa manera los clubes más modestos "mantienen el sueño vivo" de participar en una competición europea.



En otro sentido, durante los dos días de reunión, los clubes miembros de la ECA votaron por unanimidad para promover la diversidad y la inclusión en el fútbol como un objetivo estatutario de la CEPA.



Además, la Asamblea General adoptó cambios estatutarios que verán el nombramiento de una representante de Diversidad femenina como observadora en la Junta Ejecutiva. El representante será nombrado durante el nuevo Ciclo de ECA, a partir del 1 de julio de 2019.



Se adoptaron otros cambios estatutarios para fortalecer los Estándares éticos dentro de ECA, que verán la introducción de nuevos procedimientos y medidas disciplinarias internas y aclaraciones sobre la noción de conflicto de intereses.